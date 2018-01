La libertad y el individuo: Hernán Uribe

¿Qué se entiende por libertad?

a libertad es una cualidad inherente al ser humano como tal, y este concepto se ha ahondado cada vez más. Para ser hombre libre no basta con no ser esclavo o no estar encerrado en una prisión; tampoco es libre quien vive subyugado a un vicio o está mentalmente prisionero de pasiones o fanatizado por ideas políticas o religiosas que lo ciegan y le impiden ver la luz y discernir cuál es el camino de la verdad.

La Revolución Francesa se hizo al grito de ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad’, siendo ‘libertad’ el lema principal que impulsó el movimiento revolucionario y llevó a las masas a sublevarse y derrocar la monarquía que los oprimía.

Nosotros tuvimos el privilegio de nacer libres, y la libertad nos parece algo natural, pero no siempre fue así. La esclavitud existió por milenios, y sin ir más lejos, en Estados Unidos fue necesaria una Guerra civil en el siglo antepasado para terminar con ella. Hoy en día está abolida -por lo menos oficialmente- en todo el mundo, pero en la práctica sigue existiendo en muchas partes.

La libertad nos ofrece hoy algo innato, inherente a la condición de ser humano, pero si mirarnos hacia el pasado vemos que hasta no hace mucho tiempo existían conceptos diferentes. Los filósofos de la antigüedad, con Aristóteles a la cabeza, consideraban que sólo ellos, gracias a sus estudios, eran poseedores de la verdad y en consecuencia con su obligación y su privilegio decidir el camino para el resto de los mortales que no habían alcanzado el grado de perfeccionamiento a que ellos habían llegado.

La libertad implica el derecho de todo ser humano de vivir en el lugar que escoja, estudiar lo que desee, de acuerdo con sus capacidades, trabajar donde quiera y llegar a ocupar la posición que merezca de acuerdo con sus logros, sin discriminación por raza, religión, color o ideas políticas.

Indudablemente, la libertad individual tiene sus limitaciones, pues de otro modo podría fácilmente transformarse en libertinaje y llevar al caos. Toda persona está obligada a acatar las leyes del país donde vive. Es así como la voluntad pública, obliga al individuo a someterse a la voluntad de la mayoría, entregando su libertad individual a la comunidad y sólo así es verdaderamente libre.

En la jurisprudencia de todos los países se acepta que el bien general se antepone al interés del individuo y en aras de este principio se justifican las limitaciones de la libertad individual cuando así lo exige el interés público.

¿QUIÉN ES UN HOMBRE LIBRE?

Hombre libre es aquel que tiene libertad para expresar sus pensamientos, no acepta imposiciones que atenten contra sus principios, ni está sujeto a la voluntad de un tercero; no está atado a ningún dogma que oscurezca su inteligencia y pervierta sus sentimientos, y carece de vicios que lo esclavicen. Para ser hombre de buenas costumbres deberá obedecer las leyes del país en que reside, venerar a su patria, y honrar a su familia; ser tolerante y respetuoso con las ideas políticas y religiosas de sus semejantes. Imponerse la seriedad de los conceptos, el decoro de las formas y observar una conducta moral y la ética en su vida privada y pública. Y para esa lucha deberíamos contar con sobrados elementos, expresados en tradiciones, principios, y lo más importante, hombres decididos para hacerle frente con suficiencia en la medida que concienticemos este fenómeno.