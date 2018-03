Pedro Zapata / Pedro es editor en La Verdad @Pedro_Zapatafde .- La juventud como bandera y como carne de cañón Las actuales condiciones políticas del país han hecho que la sociedad esté un poco más conectada (sólo un poco más) por las herramientas digitales. Sin embargo, hay una gran parte del país que aún no tiene acceso a ellas y los partidos políticos siguen usándolos como carne para sus intereses político-electorales. Las elecciones del año entrante ya pronto comenzarán porque viene la definición de abanderados para los diversos cargos de elección popular y llegarle a los jóvenes será una tarea muy titánica: en primera porque hay un desgaste generalizado y están faltos de credibilidad que se han ganado a pulso. Unos más que otros, pero no hay uno que se salve. Se estima, según varias encuestadoras y por lo que se percibe, que el voto millennial es el mayor reto de los aspirantes a ganar la elección presidencial del 2018 (y los diputados locales y federales, presidentes municipales y senadores) pues el 70% de los mexicanos de esta generación aún no ha sido conquistado y son, pese a lo que se diga de este sector de la población, los más informados porque lo hacen a través de internet, donde convergen todas las idelogías. Por tal razón, es casi seguro que una de las banderas de los candidatos a cualquier cargo serán las causas juveniles. ¿Pero cuáles son? Esta es la gran pregunta , porque las agendas marcan que los actuales jóvenes tienen muchas cosas en mente, como estudiar cosas nuevas, tener distintas opciones de vivienda y además también ya demostraron que no son unos holgazanes y se saben organizar para levantar un país (literalmente). El peso electoral de este sector poblacional en el país equivale al 41% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) y en 2018 podría llegar al 50%, ante lo cual los aspirantes presidenciales tiene un reto mayúsculo y hasta hoy nadie se ha pronunciado con un proyecto juvenil. Bueno, AMLO dice que no habrá examenes de adminisión a las unis, pero yo digo que los chavos no quieren ser abogados o profesores normalistas. Alguien habrá, pero la mayoría está en la onda de la tecnología que les ayude a vivir mejor y bien. ¿Qué plantearán? ¿Hay agenda de jóvenes en Quintana Roo? ¿En el Sureste? ¿En México? Ya lo veremos, porque falta poco.

