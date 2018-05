La inspiración de una nota sobre el luto de los animales

Hola a todos mis Eco Amigos, espero estén muy bien en este jueves rico en donde nuevamente nos toca otra columna de "Eco de Eco" para tratar temas sobre ecología y medio ambiente.

Más que cualquier cosa en el mundo, me encantan los animales y poder aprender y hablar sobre ellos. El día de ayer hice una nota sobre lo que sufren los animales al ver a un miembro de su manada, morir. Es bastante interesante el entender que los animales tienen reacciones así, mientras investigaba sobre el tema me encontré con que muchos científicos mencionan que esa capacidad de sufrir por seres queridos es lo que nos diferencia de los animales, sin embargo me encontré con la sorpresa de varias investigaciones que aseguran que los animales sí sufren al ver fallecer a un miembro de su grupo.

Esta nota salió porque he visto varias veces un video imponente donde se ve que unos buzos están grabando dos ballenas jorobadas, una empieza a querer como “empujar” a la otra ballena, mientras que la otra está totalmente inmóvil. La primera impresión de cualquiera, frente a este video es que es irreal el tamaño de esta ballena en comparación al del buzo, y de hecho mucha gente, me incluyo, comprende que somos demasiado pequeños en comparación con muchos animales.

Esta fue mi primera impresión, y cuando leí los comentarios pude notar que la mayoría pensaba lo mismo. Mi curiosidad por saber quién había grabado el video llenó todo mi ser y me di a la tarea de buscar el “por qué” de esa situación.

Lo primero que hice fue leer TODOS los comentarios para ver qué más ponían, y muchos hablaban de lo hermoso que era ese video y las muchas ganas que tenían de poder estar ahí viendo a las ballenas. El problema fue que después de muchos días (literal muchísimos días) pude encontrar la respuesta que quería. Resulta que este video fue grabado por Rodrigo Friscione, el hijo de el gran Roberto Friscione, y por el mismo Roberto, ellos comentan en el video original que estaban en México cuando pudieron grabar estas escenas, lo interesante aquí es que mucha gente alegaba que “obvio” era una ballena durmiendo, pero ellos desmintieron estas declaraciones.

Ellos mediante varios comentarios explican que esta situación lejos de ser “bonita”, es una situación de profunda tristeza y desesperación, ya que es la desgarradora escena de una madre que perdió a su cría por unas orcas que la mataron. La otra ballena que sale en el video es el macho que intenta “reconfortarla”.

Se sabe que las ballenas jorobadas viven muy profundamente el duelo de la muerte de alguna cría, es tanto el trauma que pasan 2 años sin tener una. Esa es la razón por la cual quise hacer una nota sobre cómo reaccionaban los animales frente a estas situaciones, y me impresionó que hay muchos que sí reaccionan.

