La incomprensible fuerza que te hizo existir

Te ha paso que en algún momento de tu vida piensas ¿porque estás existiendo?

Es una incógnita que jamás podrás responderte, te lo aseguro, ya me di cuenta que no hay respuesta que termine por dejarte satisfecho, o por lo menos no al 100%.

Existen dos respuestas universales en la mesa, mismas que la sociedad se ha encargado de posicionarlas en las categorías de elección más rápida, la que todos habremos oído en pláticas sobre el tema. Uno, que eres producto de la divinidad, en aquellas cunas familiares en las que la religión nos crece y dos, que simplemente eres un capricho de la casualidad. Y digo casualidad porque aunque la suerte solo existe en ponernos en el cobijo de una familia, la casualidad es que los espermatozoides hayan dejado que entre millones solo uno haya logrado el objetivo de fecundar.

Cualquiera que fuese el caso está bien, al fin y al cabo te quedas con la que más se ajuste a tu personalidad, pensamiento y gusto. Con el tiempo todos terminamos adaptándonos a una realidad, a una opció entre esas dos o incluso permitirte inventar tu opción “c”.

Luego que tenemos esas dudas existenciales prematuras entramos en otra fase, la personal. En esta cuestionamos el porqué existimos nosotros y cuál es ese supuesto propósito por el cual hemos venido. Flojera para algunos encontrarle chiste pero un verdadero reto obligado para quienes lo pensamos más. Los que creemos en algo más supremo y divino o los que no creemos en nada.

En cabeza de algunos es más fácil concebir la idea de venir por casualidad y no estar presionados a otras creencias donde tenemos que hacer las cosas bien, cuidando nuestras acciones para en un futuro saber la verdad. Con esto me refiero a las religiones y sus métodos de regulación para la sociedad (son libres pero siguiendo el paso de otros). Unos más llegan a pensar que la vida no tiene ningún propósito real, que es algo simplemente pasajero y que somos solo desecho de una incomprensible fuerza de la casualidad. Sin objetivos a gran escala más que solo hacer los que algunos años de vida nos permita realizar.

Pero oye, no hay que ser tan duros, si no te gusta pues aguantate, es gratis tu estadía aquí. ¿Quien no acepta una entrada al cine gratis? Nos podremos quejar de la vida, cada quien hará y dirá lo que quiera de ella, cada quien la sufre y la moldea a su antojo o la llega a amar u odiar a su manera, pero no te quejes de tu existencia, solo deja que el viaje que alguien o algo te obsequio siga su paso. Nadie te preguntó si la querías y así es como todos la obtuvimos. Nuestra existencia es solo una pequeña fracción de luz entre dos infinidades, nuestro pasado y nuestro futuro.

De cada quien depende la respuesta que queramos otorgarle a la existencia y si ponerle un significado o no. Preguntarnos sobre nuestro objetivo aquí en la tierra es parte de nosotros, no serás el primer hombre ni la primer mujer en cuestionarlo.