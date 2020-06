La importancia de un testamento

Dra. Dileri Olmedo

Primero hablemos sobre que es un testamento, este es un acto civil que se puede hacer ante un notario, este acto consiste en que una persona llamada testador o también conocido como autor de la herencia expresa su voluntad libre y sin coacción (a esto nos referimos que debe ser hecho sin la intervención de la voluntad de otra persona, ni influencias ni amenazas), de poder disponer sus bienes, derechos y obligaciones, mismos que designa para después de su muerte.

Debemos mencionar que la cultura mexicana no se distingue por ser previsora, es decir; la gran mayoría de mexicanos cuenta con propiedades tales como: casas, terrenos, derechos sobre cosas, entre otras, sin embargo no tenemos la prevención de hacer un testamento, e inclusive hemos llegado a escuchar la frase “todo lo que yo tengo será de ustedes cuando muera”, pero ¿quién asegura que esos bienes serán de ellos cuando muera? ¿Quién se quedará con qué? Y es ahí cuando suceden los pleitos civiles, y es un proceso que puede llegar a durar días, sin contar que en muchas ocasiones termina con la relación familiar. Para hacerlo aún más sencillo, inclusive podemos observar en redes sociales bromas sobre cenas familiares y el tema de discusión son los terrenos de la abuela.

Queremos hacer una breve pausa para invitarlos a conocer el Instituto Pericial Judicial y la amplia oferta educativa que ofrece, manejamos desde bachillerato, licenciaturas, diplomados, maestrías y clases de inglés. También contamos con becas y descuentos para que puedan concluir sus estudios. Nos encontramos en la avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos minutos del crucero. O pueden enviarnos un WhatsApp al (998) – 221 – 99 – 44. Ofrecemos apoyo y asesoría gratuita para todos aquellos que lo necesiten.

¿Cuáles son los beneficios de hacer mi testamento? Tenemos muchos beneficios al hacer nuestro testamento, evitamos pérdida de tiempo, gastos mayores, les heredamos tranquilidad a nuestros seres queridos y lo principal es evitar problemas familiares. Actualmente existen varias edades para poder testar, dependiendo del estado en donde te encuentres, aquí en Quintana Roo la edad para testar es de 14 años, mientras que en Jalisco y Michoacán la edad para testar es de 18 años.

Existen varios tipos de testamento, existe el testamento ológrafo el cual es escrito de puño y letra del testador, el testamento ológrafo sólo podrá ser otorgado por las personas mayores de edad, y para que sea válido deberá estar totalmente escrito por el testador y firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue. También tenemos el testamento privado este está permitido cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave o sufra lesiones igualmente graves, que sea inminente el peligro de su vida y no haya tiempo de que concurra al otorgamiento del testamento un notario o Juez que actúe por receptoría. El testamento público cerrado constará en papel común y puede escribirlo, a mano o a máquina, el testador u otra persona a su ruego (Este testamento puede ser hecho por quien no sepa escribir, pero no quien no sepa o no pueda leer). El testamento público abierto es el que se otorga ante notario, el testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testador, y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el notario y, en su caso, el testigo y el intérprete, asentándose el lugar, hora, día, mes y año en que hubiere sido otorgado. Para más información respecto a los testamentos los invitamos a leer nuestro Código Civil a partir del artículo 1428.

Te puede interesar: Se dan con todo los morenistas

Para finalizar queremos mencionar que en México tenemos por costumbre el mes del testamento que es en septiembre, en donde las diversas notarías manejan promociones y descuentos para que podamos hacer nuestro testamento y queremos dejarlos con la frase de Jean de la Bruyere, un escritor y moralista francés; “Los moribundos que hablan de su testamento pueden confiar en ser escuchados como si fueran oráculos.”