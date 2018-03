La geografía cercana

Pedro Zapata/Diario La Verdad Opinión.- Por siempre me ha llamado la atención la geografía, esa ciencia social que te ayuda a descubrir el mundo rincón por rincón, por decirlo de alguna manera. Nuestro país es grande y tiene matices interesantes porque el crecimiento es desigual. México tiene una enorme desigualdad social que se nota de norte a sur. En la región colindante con Estados Unidos hay una mayor plusvalía en casi todo y las oportunidades económicas son mejores. Tiene a una poderosa ciudad (Monterrey) cuyo capital industrial es su fortaleza. En el centro está la Ciudad de México que con su zona conurbada mantienen el control de toda la nación en muchos aspectos, en el Sureste, en los que limitamos con Guatemala y Belice, sólo Quintana Roo lleva una economía que sobresale por la bendición del turismo y la geografía con que se cuenta. Estos contrastes se viven aquí muy cerca también. Y no se trata de hacer hincapié en lo que ya se sabe sino en lo que se va a realizar para cambiar el panorama de muchas familias. Hablo de la capital del estado, anclada en el sur, que también ha crecido en materia de infraestructura y de turismo, pero algo pasa que existen ciertos estancamientos que no se visulizan en otra capital mexicana, con todo y los problemas que se tienen en cada entidad. La falta de transporte urbano es uno de los temas que mantienen a la ciudad en retraso. Se oyen decir a sus autoridades municipales que se está trabajando en ello, pero no hay avances visibles mientras las colonias hace como puede para moverse en su propia ciudad. A diario llegan reportes donde la ciudadanía se queja, con justa razón, sobre que no hay rutas en la ciudad, y eso que se trata de la capital del estado. Chetumal es una ciudad tranquila, donde se puede conocer más sobre la cultura maya ya que tiene uno de los museos más completos sobre está cultura y que representa el sur de México, también conocida como la cuna del mestizaje. Es una ciudad fronteriza con Belice, dividida por el Río Hondo, a unos kilómetros se encuentra la zona libre. Esto genera economía para fortalecerse, pero algo debe hacer su Ayuntamiento (Othón P. Blanco), la iniciativa privada y todo el que quiera aportar, para generar las condiciones sociales que generen interés de los transportistas en dar un servicio, que hasta ahora nadie quiere tomar bajo el argumento de que no es un negocio para ellos.

¿La capital del estado no sirve para hacer negocios? Yo creo que es todo lo contrario. ¿O tú qué opinas?