La feminista explicando que 2019 es otro 2018.

El 2018 fue un año pesado para las mujeres. ¿Apoco no se hartaron de cómo la opresión masculina sigue sobre nosotras en tan civilizada época en la que estamos?

Seguíamos ganando menos que los hombres aún teniendo los mismos grados de estudio o incluso mayores. Quieren que sigamos estando bajo su poder, haciendo que ganemos puestos más elevados solo con la condición de abrir las piernas para conseguirlo.

Por los hombres de esta sociedad dejé de hacer muchas cosas. Ya no permito que mis amigos me abran las puertas de sus autos, ni que paguen la cuenta de cuando salimos a comer.

Es tan machista hacer eso que casi me hartan con sus buenas intenciones tapadas por el descaro de ser hombres y hacerse llamar ‘caballeros’. ¡Hmm! Idiotas. Tenemos manos y tenemos dinero para hacer esas cosas.

Dicen que haciendo pequeñas acciones es como se debe empezar a cambiar, pero no creo que eso pase teniendo hombres tontos como homólogos de nuestra especie.

¿Cómo esperan cambiar algo? si al caminar por la calle y cruzarnos con hombres éstos piensan que les vamos sonreír a todos como cortesía. Aunque lo peor es que cuando no les devolvemos la sonrisa entonces ellos esperan a que pasemos para entonces voltear la cabeza y seguir mirándonos de espaldas. Aparte de incrédulos, pervertidos indecentes.

Hace años mi familia espera que me case, que tenga hijos y me dedique a criarlos.

¡Maldita sea! ¿Dónde está estipulado que a mi edad eso es a lo que aspiro como mujer? ¿Creen que es lo único que me queda por hacer? Sean un poco más inteligentes y piensen antes de preguntar cosas un poco irrelevantes.