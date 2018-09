La felicidad combina con todo

Hoy es muy común que cada mes, cada año o cada determinado tiempo fabri­quen la mejor versión de un celular, una televisión, una tablet, etc. Entonces, si todo evoluciona con el fin de mejorar, noso­tros también podemos hacerlo…Cuantas veces despertamos con mil cosas en la cabeza sin detenernos a pensar: ¿Cómo vamos a lograr­lo?, ¿Cómo queremos vernos?, ¿Qué es lo que queremos transmitir?

Desde pequeña tuve la inquietud de compar­tir todo lo que pensaba y sentía, una de las cosas que más disfrutaba era sentarme junto al escritorio de mi abuelo y ver como a través del periodismo el expresaba su opinión y llegaba a miles de personas, justo ahora escribiendo este artículo, entiendo y comparto su pasión.

¡[email protected]! Me siento muy feliz de poder es­tar contigo y que conozcas mi profesión y ex­periencia a través de este espacio. Actualmente imparto Asesorías de imagen personal, política y corporativa, así como también Asesorías de Imagen con causa en fundaciones de niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de violen­cia o se encuentran en condiciones vulnera­bles, durante mi vida he aprendido que para poder verte bien, lo principal es estar bien por dentro, es por eso que hoy quiero compartirte esta fórmula, la cual me ha funcionado muy bien y se ha convertido en mi filosofía de vida: + amor propio = + amor para los demás

La imagen personal transmite un mensaje todo el tiempo, a pesar de ser silenciosa, todos la perciben, no solo con la ropa, también con las palabras, el tono de voz, sobre todo con la actitud, conducta y estado de ánimo.

Hoy quiero decirte que literalmente antes de pensar que prendas ponerte, “te pongas feliz”, nuestra actitud desde que despertamos influye directamente en nuestro día, de nada sirve que tengas el outfit perfecto (pantalón, cami­sa, vestido, traje, corbata, zapatos, etc.) si tu interior no está bien, sí, lo más importante es lo que hay dentro, lo que trasmites e inspiras, el cómo eres con los demás pero sobre todo como eres contigo mismo.

A través de este espacio te daré algunos con­sejos para ayudarte a lograr tus objetivos por medio de diferentes herramientas de la Aseso­ría de Imagen: lenguaje corporal, colorimetría, indumentaria, tipos de cuerpo, básicos del armario, protocolo, estilo, tendencia y también compartirte mi experiencia de vida y las cosas que me han funcionado para sentirme bien por dentro, sacar todo tu potencial y resaltar lo mejor de ti.

OUTFIT + INFIT = La mejor versión de ti