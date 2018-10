La educación ha caducado y necesita un cambio

Dicen que “lo que bien se aprende no se olvida”, pero y si en realidad la frase dijera “lo que quieras aprender no lo olvidas”.

Querer, es un deseo individual, se nos enseña que des­de chicos debemos tener anhelos para realizarlos posteriormente.

Tener, lo obtenemos por algo que ya está sin nuestra decisión. Querer estudiar y tener que estudiar no es lo mismo, hay un hilo que separa el significado de ambas.

Muy lastimosamente, parece que la gran mayoría está en la segun­da, una especie de obligación pautada por la sociedad.

Si bien no digo que no hay que estudiar, si creo que hay que em­pezar de una buena vez a buscar el cambio para el sistema. Estamos anticuados en métodos de enseñanza, mismos que no han cambiado en décadas. No podemos tener diferentes resultados si seguimos ha­ciendo lo mismo en educación.

Sufrimos de una recesión educativa, estamos estancados en ense­ñanza, por muchos más factores de los que ya conocemos. Los prin­cipales son la deserción estudiantil, falta de apoyo familiar, falta de dinero etc. Pero se olvidan que hay un involucrado aún más impor­tante que todos esos problemas.

Alguna vez se preguntaron si ¿así querían estudiar?

Ir a clases a tomar materia tras materia sin preguntarte si es lo que realmente necesitas saber de ellas?

Hay que empezar a tomar la opinión del estudiante, y ser más me­ticulosos en la educación, ya no a granel de alumnos, sino en porcio­nes más pequeñas y específicas. Con esto me refiero, en lugar de tener una grupo de 50 niños aprendiendo lo mismo (sin saber que de esos 50 realmente pocos aprenderán lo necesario) a tomar un grupo de 10, donde se asegure que todos quieren estudiar equis cosa. Algo así como una manufacturera de autos, donde cada cosa por estudiar tenga su propia línea de ensamblaje, los que se armarán como maestros, como matemáticos, como cocineros o como cualquier otra disciplina.

Una buena forma de educar no es poniendo trabas con materias que no todos quieren saber. Si muchos sufren con las matemáticas, es debido a que se impone sin más ante el alumno. Si reprueban, quedan rezagados, algunos dejaran de estudiar, otros pagarán por que se les haga el trabajo y puedan superarlo, pero no debería ser así. ¿Recuerdan que dije sobre el querer?

¿Y si en vez de implantar materias arduas, dejamos que elijan las que quieren tener? ¿No aseguraría así que lo que van a aprender es porque lo quieren de verdad? Si quieres aprender para maestro elige estas materias, si quieres para dedicarte a medicina, toma estas otras, elección sería la respuesta correcta para no causar rezago estudiantil. Porque ponerle matemáticas avanzadas a alguien que quiere ser un chef no va de la mano. Y no digo que no se le enseñe matemáticas, sino que lo básico se enseñe y que después cada individuo arme su platillo con las herramientas que vaya a necesitar a su gusto. Si hacen eso tengan por hecho que se comerán todo sin dejar nada.