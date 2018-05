¿La edad importa en una relación?

Curiosamente al salir de la rutina de mis actividades diarias por cues­tiones de trabajo, tuve la oportu­nidad de convivir por más de 24 horas con 4 hombres de distintas edades, empecé a prestar atención a su forma de comportar­se, hablar, y relacionarsecon las personas, y claro también a su peculiar forma de pensar, que para muchas mujeres (inclu­yéndome ) es difícil comprender.

Uno de ellos se sentía un poco inestable en su relación puesto que la forma de pensar y actuar no concordaba con la de su chica, que al parecer era menor. Esto me llevó a hacer un recorrido por mi pasado, en el cual mi edad en realidad nunca fue un problema, y es ahí donde comienza esta aventura de entender cuál es el punto clave de porque una relación de diferentes edades (aveces) no funciona.

Los hombres por lo general no son muy emocionales, aquí hago un parénte­sis para decirte, si tienes en tu relación a un hombre que es capaz de expresar sus emo­ciones, ¡Estás de suerte!, bueno continúo... La negación a sentir emociones ocasiona que si en algún momento como mujer no tene­mos la suficiente madurez para entenderlo o inclusive intentar ayudar a que eso cambie, este detalle (sentimientos) será uno de los puntos por lo que puede no funcionar aquella relación.

Si te das cuenta hice mención de la palabra “madurez”, que se obtiene con base a expe­riencias que vas teniendo en la vida y cuando por falta de vivencias no la tienes, aunque tú y tu pareja sean de la misma edad no va funcionar. Los hombres tardan en madurar mucho más que las mujeres, según estudios psicológicos.

Con este claro ejemplo llegamos a la conclu­sión de que la edad no importa, hay muchos factores que pueden influir en la inestabi­lidad de una pareja como la diferente per­cepción de ver la vida, creencias o la distinta forma de educación que ambos tuvieron. En la actualidad las relaciones ya no son durade­ras y esto tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, eso me llevo a entrevistar a 10 mujeres y 10 hombres para preguntarles, ¿Cuál sería el principal factor por la cual las relaciones ya no son duraderas ?, los resulta­dos los plasmé en estas líneas pero me quedo especialmente con una respuesta de una chi­ca de 24 años, estudiante de psicología, que me dijo esto: “Habiendo confianza y comuni­cación, no hay espacio para la infidelidad “Elizabeth Salmón Cintron. ¿Y tú qué opinas?