La despenalización del aborto en Quintana Roo

La controversia del aborto legal llega a su última etapa en Quintana Roo. Tras muchos meses de debatir y estar en un estire y afloja entre los legisladores estatales y los grupos feministas, sumados a los grupos “pro vida”, quienes demandaban un espacio para poder exponer sus propuestas, ya hay fecha para decidir si el estado despenalizará o no la interrupción del embarazo.

En días pasados los diputados de la XVI Legislatura aprobaron una minuta de audiencias públicas para conocer las propuestas y contrapropuestas de distintos grupos, además de aprobar que sea adelantada la discusión y posterior votación del dictamen para despenalizar el aborto en Quintana Roo, cuya fecha estaba programada para el 28 de abril del presente año y fue adelantada al miércoles 24 de febrero.

Los foros para analizar dicho tema se llevaron a cabo los días 18, 19 y 20 de febrero del presente año.

El día 18 de febrero a las 10 horas, se escucharon las opiniones de los grupos a favor del aborto legal, y a las 16 horas a los grupos Pro vida.

El 19 de febrero dieron su punto de vista la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado, a las 10 horas; mientras que a las 16 horas, los Servicios Estatales de Salud (SESA) e integrantes del Colegio de Médicos expusieron sus respectivas opiniones y puntos respecto al tema.

El día 20 de febrero expusieron sus opiniones y puntos de vista los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Violencia.

Mientras que el lunes 22 de febrero se efectuará la tercera sesión de Comisiones para análisis y estudio de las posturas.

Concluyendo el miércoles 24 de febrero, ¿Cuándo se llevará a cabo la votación para determinar si Quintana Roo despenaliza la interrupción del embarazo o no?.

El diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión Legislativa de Salud, informó que parte de los acuerdos a los que llegaron con los grupos feministas es que el día anterior a la discusión del dictamen de la iniciativa, la Red Feminista dejará el edificio, tras casi tres meses de haberlo tomado.

Sin embargo, de forma inesperada, la Red Feminista indicó que los acuerdos se habían roto, que sabían que incluso se contemplaba la intervención de la Guardia Nacional para apoyar al desalojo y que temían por su integridad.

Concerniente a este tema, el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos jHumanos (CEDHQROO) apoyó “las diferentes maneras de manifestación pacífica” llevadas a cabo por las colectivas y reconoció “la importancia de sus demandas”, sobre todo aquella que indica la obligación y necesidad de legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de Quintana Roo, estando entre ellos, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y la despenalización del aborto.

Retornando el tema que nos concierne hoy, en respuesta a lo anteriormente expuesto , el diputado Miranda aseguró que no se haría uso de la fuerza para desalojar a las colectivas y les invitó a no dejarse llevar “por rumores”.

Además, dejó muy en claro que, si bien atenderían las demandas de las colectivas, “también se escucharían todas las voces con distintas posturas” y advirtió que, “bajo ninguna circunstancia de presión, podrá ser condicionado el proceso legislativo y mucho menos el voto”.

Si bien es muy cierto que para ciertos casos el aborto legal sería una excelente opción, también se debe tomar en cuenta que existe la gran posibilidad de que quiera ser empleado por jóvenes irresponsables o negligentes que se nieguen o no deseen hacer uso de alguno de los métodos anticonceptivos que se proporciona gratuitamente en cada hospital.

Una gran realidad es que los disputados están ante una iniciativa muy controversial, en la cual se inclinen hacia un lado u otro, al final alguien quedará descontento y hará uso de su derecho constitucional de libre expresión.

Pero mientras es una cosa o la otra, ¿usted considera que la sociedad quintanarroense está lista para una modificación de este tipo en el código de procedimientos penales? ¿Cuál es su punto de vista respecto a este tema?

Ya para concluir les dejamos la siguiente frase del periodista Luis Novarecio y que dice así:

“Las mujeres hoy están condenadas a la clandestinidad, la muerte y a las consecuencias del aborto inseguro. Las mujeres se mueren y eso no puede seguir pasando. No se puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoptrosol y las pobres a la rama del perejil. No se puede obligar a los que pensamos distinto a vivir en un sistema teocrático”.