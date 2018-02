La depresión es mi enemiga, la soledad es su confidente

Ni yo me la creo. Estar viéndome en el espejo y no reconocerme; no puedo recordar la belleza de mi verdadero rostro que seguro esta debajo de estos densos pliegues de piel, no aceptarme cuando soy yo misma con muchos años encima y la certeza de haberlo visto todo, he envejecido tanto y sigo viva, mis arrugas me recuerdan un sin n de momentos que son todo lo que atesoro, mis recuerdos, no tengo las mismas habilidades de antes, soy más lenta, pero si tengo la experiencia para enfrentarlo todo... todo menos que me ignoren, estoy sufriendo de soledad acompañada, vivo con mi familia, pero no soy feliz, tengo un nudo en la garganta que me impide tratar con facilidad, tengo dolor en el pecho y oprimida el alma...estoy sola, nadie me escucha, a nadie le interesa que hable, no recuerdo en ocasiones el sonido de mi voz, respiro profundo jalando aire y lo saco lentamente, mi opinión dejo de ser importante hace tanto tiempo, estoy maltrecha, soy un mueble más de esta casa disfrazada de persona, nunca pensé que al nal sería así, no es culpa de nadie, es que sencillamente envejecí y las cosas y las personas comenzamos a ser obsoletas.

No escucho igual, camino lento, mis rodillas son inseguras, me vacilan todo el tiempo, mis manos tiemblan, mi piel es tan delicada que al mínimo contacto se hiere como si se tratara de mi alma, es como un mapa viejo escrito en papel de china. Estoy convencida que las almas se reconocen por su vibración no por su apariencia.

Conozco a mis enemigos de cerca, la depresión es mi enemiga, llega de pronto sin avisar, la soledad es su con dente, malditas las dos que me hacen la vida tan miserable y desgraciada, salgan de mi cerebro... déjenme en paz, vayan a fregar a otra.

Aun que no tengo que hacerlo, nadie me obliga, sigo levantándome al alba y recorro los jardines de mi hogar a paso muy lento, voy pateando cosas a mi paso, lo que me estorba, peleo en voz alta con mis compañeros los perros, son rápidos esos animales, son una lata, pero siempre aunque los injurie o los maltrate a diferencia de mi familia me siguen moviendo la cola todas las mañanas, aunque los trate mal por eso les doy de comer y los cuido, son a los únicos a los que les importo y no pre eren verme muerta.

Tengo otras amigas cuando salgo al jardín, mis plantas que me escuchan canturrear, les platico mis penas, lloro a ratos con ellas y no es por vanidad pero cada día se ponen más bonitas, las roció con agua y poco me importa si se derrama de más, ¿Quién demonios quiere cuidar el agua?, ellas merecen vivir mucho más que muchos que andan por ahí matando gente, sigo siendo una eterna enamorada de la naturaleza; he pasado muchos días así y aun no estoy harta de vivir, aunque digo lo contrario rezo en silencio por permitirme disfrutar de un día más, tengo casi cien años...no sé si 95 o 96 o más y siento que mis experiencias se me desbordan de las manos hablo sola, no las comparto no tengo con quien hablar.

Aun me emociona cuando abro mis angustiados ojos cada mañana para saludar al sol, le doy gracias por estar viva, me encanta el olor de cada amanecer a tierra mojada, me gusta canturriar mientras me baño y me visto con suma lentitud, con sumo cuidado de no lastimarme, me lleva mucho tiempo hacer esto que antes hacía en un segundo pero hasta hoy puedo lograrlo sin ayuda, cuesta mucho entender el antes y el ahora, comprender de una vez por todas que ya no somos los mismos, ni tenemos las mismas fuerzas, ¿A quién podría pedirle ayuda? ¿Cuál ayuda si estoy sola?

No puedo evitar recordar cuando mi cuerpo era rme, cierro los ojos y me acomodo en el recuerdo a mis enamorados... pienso en mis amores y me sonrió picarona solo para mí, recuerdo mis vivencias desenfrenadas y alocadas, la verdad no fui muy casta que digamos, disfrute cada momento, fui bella, era rubia de pelo muy lacio, siempre lo lleve largo y era color oro, rubia natural... sin tinturas, mis ojos eran dos turquesas, ahora están enmarañados por las cataratas, tengo tantas fotos, de mis vestidos, de mis peinados, de mis joyas, no en balde más de dos militares se peleaban por mis besos cuando era joven, podrían haberse matado por mis pasiones y ahora ante los demás soy solo una víctima de las inclemencias del tiempo, un mueble, de esta casa que me vio nacer y seguramente me vera morirme, aquí fui quien debía ser, cuando debía serlo. Pero ¿A quién demonios le importa? No necesitan venir a contarme nada. No tengo nada que aprender, nadie es superior a mí menos porque son jóvenes y yo soy una vieja.

Justo cuando sentía que ya lo había visto todo, hastiada, aburrida me declaro sorprendida porque alguien de muy pocos añitos me ha dado una serie de lecciones últimamente, me ha puesto en mi lugar, me ha sacudido, me ha hecho re exionar, justo cuando yo pensaba que todos en casa me veían como parte de la decoración con mi bastón y mi rostro envejecido

enmarcado con hilos de plata, uno de los niños, el más pequeño me desenmascaro ante todos, siempre hablándome, involucrándome, rompió las reglas de mi prisión cticia, cuando me siento en la sala y todos se acomodan haciendo como que no existo, ese niño perverso no deja de preguntarme cosas, me sonríe, me abraza con cariño, no pierde la oportunidad de acariciarme, se ha convertido en mi cómplice de felicidad, me he sorprendido sonriéndole aun sin mis dientes a ese pequeño diablillo que se parece a mí, he comenzado hablarle, aconsejándole, me ha enseñado que al nal del día la huraña soy yo, la que los ignora a ellos soy yo, que soy yo quien tiene una pésima actitud, descubrí después de años de poner mala cara y hacer visible mi desagrado, el no estar de acuerdo en nada, que ellos mi familia no me involucran en la vida cotidiana porque no quieren contrariarme, la realidad es que no me falta nada, he entendido que era yo la que nunca les hacia un comentario amable, siempre quería imponer mi autoridad, seguir mandando en sus días, imponiendo mi autoridad inexistente, quería seguir diciéndoles cómo deberían de hacerse las cosas, me negaba a reconocer que mis hijos habían crecido y estaba listos para cuidarme en mi vejez de hecho lo hacen, pero no me incluyen para no contrariarme saben que soy una maldita amargada.

Una mañana se me desprendió la máscara ante ellos sin poder evitarlo, comencé a platicar con mi monstruito favorito (mi bisnieto), comencé de nuevo sin poder contenerme a reír sin miedo fuerte y carcajadas,sindarmecuentamishijos,misnietos con este cambio de actitud me han ido involucrando, se interesan en mis charlas, me han comenzado a contar sus problemas, los apoyo, los escucho, les doy ánimo “Que equivocada estaba”, que mal estaba, ¿Cuánto tiempo he perdido pensando que no me querían?, pensando que no me incluían, todo se lo debo a esa perversa de la depresión que después me presentó a la soledad, no quiero volver a saber de ellas, si siento que se acercan las malditas cambio mi pensamiento y comienzo a pensar en cuentos para contar a mis nietecitos, estoy mejor así disfrutando cada día de mi vida como si fuera el último y con amigas como ellas para que quiero enemigas que se pudran jajá.

Yo voy a disfrutar cada segundo de mi vida.