La contemplación y sus virtudes

Bernardo Flores Heymann/Diario La Verdad Opinión.- El origen de la palabra negocio me gusta sobremanera, es la negación del ocio, el no estar aburridos, estáticos y mejor ponerse a hacer algo para ser productivos. Sin embargo, la contemplación no es lo mismo que el ocio. La observación del mundo es un arte y además uno muy productivo, sin embargo, aunque lo he intentado en muchísimas ocasiones, las distracciones son mayores. En el ejercicio de ver, analizar, digerir e interpretar hay un sinnúmero de factores que intervienen para romper la atención y fracasar rotundamente. Pero sale a cuento que el señor Aristóteles, ese griego que se considera el padre de muchas cosas (desde la filosofía hasta la biología), escribió más de 60 libros en su vida, muchos de los cuales se mantienen vigentes al día de hoy por la profunda contemplación que hizo del mundo, su negocio –ese negar la inactividad– fue ocupado por entender lo que le rodeaba. El tema con la introspección del mundo actual es que hay demasiados distractores y caemos en la ligereza y fluidez del mundo. Cada vez me encuentro más jóvenes menos cultos y no por la falta de educación, sino de interés y ganas de saber. Tampoco porque Google o Wikipedia tengan todas las respuestas a medias, sino porque todo cambia tan rápido que lo que sabía hoy es obsoleto mañana. Veamos los programas académicos. La mayoría son obsoletos en cuanto a práctica, pero aunque la teoría se mantiene vigente, su aplicación en nuestra posmodernidad, resulta irrisoria. Por ejemplo, di clases de Comunicación Multimedia, pero el problema fue que el programa de estudios detallaba cómo se debía quemar un CD para guardar información ahí. La teoría visual, por ejemplo, se mantiene, pero los cortes de edición de video ya cambiaron de manera radical y se sigue enseñando la forma en la que se hacía hace 40 años. No solo falta tiempo de contemplación, pero también de aplicación. La posibilidad de sentarse a observar lo que nos rodea está también imposibilitada por el ritmo tan acelerado en el que nos movemos. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin ver tu celular? Según la IAB lo hacemos cada 25 minutos promedio. Según Google, lo hacemos cada siete minutos y, lo hacemos por dos razones: tenemos una notificación o vimos algo y queremos saber más (la virtud de la contemplación). El tema con este segundo punto es que nos quedamos con una sola fuente, no comprobamos y no aplicamos ese aprendizaje. Es, por decirlo de alguna manera, una curiosidad satisfecha y en muchos casos, se mantiene inerte. Contemplar, además de impulsar la creatividad y generar conocimientos, también permite estar en paz y descubrir las razones personales sobre un tema, el que sea. Si bien tenemos los cimientos culturales y educativos para observar, hoy hace falta liberar algo de espacio en el tiempo, o algo de tiempo para tener espacio de ser virtuosos, aunque sea por un momento.

