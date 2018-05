La columna maldita: Talento yucateco en Cancún

Viajamos al caribe para participar en un curso sobre el impacto de las redes sociales en el periodismo. En el pelotón estaban Stefy, Yulsi, Leandro, Vivas, Ciau y Erick. Fuimos recibidos muy amablemente por nuestros colegas de Quintana Roo con quienes convivimos 4 días que resultaron enriquecedores en varios aspectos.

Era importante sacar tiempo para entrevistar a tres amigos, talentosos artistas yucatecos que llevan radicando en este importante polo turístico desde hace muchos años. Ellos son Luis Pérez Domínguez, mejor conocido como “Canito”, David “Puff” Carrillo y Marco Rodríguez Padilla.

Los dos primeros fueron miembros de “Green Grocers”, una de las bandas más queridas y recordadas por su andar en el rock que se desplegó en la capital yucateca en la década de los 80s. Marco formó parte de al menos 4 de las mejores bandas de la península: “4+0”, ‘Jetset”, “Censurado” y “Stratus”.

Los amigos de La Verdad Quintana Roo nos ofrecieron grabar las entrevistas para la televisión, invitación a la que acudieron el “Puf” y Marco, quienes ya quedaron inmortalizados en la carretera cibernética.

Con David era importante hablar sobre su nuevo disco titulado “In Vitro Fantasies” en el que mezcla la música electrónica con el rock progresivo haciendo alianza con el virtuoso guitarrista Miguel Pasos. Platicamos de ello (En LUCES podrán leer los detalles próximamente), pero también de sus inicios en la música y en el rock, de los “Green Grocers”, de los amigos mutuos.

A “Canito” lo fui a visitar a un lugar en la avenida Yaxilam, donde toca desde hace años, “Pescaditos”. Mi amigo me recibió muy entusiasmado, me presentó al propietario y me invitó a dialogar sobre su vida en Cancún, los diversos proyectos donde participó con éxito, como los “Green Grocers” y “Pegaso”.

La entrevista fue extensa y emotiva, porque tuvo la amabilidad de contarme con detalle el impacto que tuvo en su vida la trágica muerte de Miguel Manzur, nuestra figura principal no sólo del rock yucateco, también del rock quintanarroense, Peninsular y nacional.

Reencontrarme con mi amigo Marco me llenó de entusiasmo, ya que es uno de los músicos yucatecos más talentosos del rock, al que incluso hemos traído a participar en diversos conciertos en Mérida, como invitado muy especial. La charla fue fabulosa y por supuesto daremos los detalles más relevantes en las correspondientes secciones.

A los tres les pedí compartieran consejos con los músicos de las nuevas generaciones. Que ellos como figuras estelares vertieran su sabiduría con los futuros estelares. Todos convergieron que lo más importante es el estudio y la perseverancia. El Rock es Cultura.