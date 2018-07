La columna maldita: Partidos zombies

La elección más importante en la historia de nuestro país dejó en estado catatónico a algunos partidos, mismos que en lugar de reconocer sus yerros intentan desestabilizar atacando a los ganadores.

Muchos aún se preguntan cómo fue posible que más de 30 millones de mexicanos votaran a favor de un cambio, pero no debería de extrañarnos este nivel de hartazgo ya que los actores que más violan los derechos humanos son precisamente el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales, el primero suma un 32%, los estatales un 39% y los municipales el 20%, es decir, el 91% de las violaciones provienen de alguno de los tres órdenes de gobierno en México.

¿De verdad pensaban los que siempre han abusado del poder que el pueblo los mantendría seis años en la cima?

La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué diablos pasará con los partidos derrotados en esta jornada histórica? Pues aquí va mi humilde análisis acerca de esto.

El PAN, que es un partido muy institucionalizado, no está muerto, sí tendrá conflictos internos para decidir quien se va a quedar con la dirigencia, cómo se va a renovar el partido, etcétera. Recordamos que ha vivido mucho tiempo en la oposición y sabe subsistir los problemas que se le presenten sin requerir la presencia de un presidente. Es un órgano político que puede superar esta crisis por la que ha pasado, sí estará muy debilitado en términos de presencia en el congreso, pero lo más seguro es que recuperará terreno y tiene posibilidad de resurgir o al menos subsistir.

El PRD sí está herido de muerte, va en ruta de desaparición, estuvo a punto de perder su registro y muy probablemente lo pierda en tres años sino es que antes sus mismos dirigentes no terminan por destruir la poca estructura que queda en pie, sin es que aún queda algo de ella. El pronóstico es que muchos de sus integrantes abandonarán la nave para ir en busca de nuevos horizontes, muchos de ellos seguramente tratarán de llegar a Morena.

El PRI a pesar de la arrastrada que sufrió llega con algo de “fuerza electoral” aunque tendrá poca presencia en el Congreso, se quedará sin gubernaturas, porque aunque aún tiene nominalmente 12 de ellas, sus representes no podrán gobernar al enfrentar un congreso adverso controlado por Morena que a su vez responderá a la dirigencia nacional de dicho partido, además de que les pondrán una especie de comisarios que no los van a dejar hacer lo que quieran. Para efectos prácticos no tendrán margen de acción.

Es probable que los Priistas a nivel individual y también a nivel de agrupaciones y sindicatos llegarán a la conclusión de que para que el PRI puede volver a gobernar pasarán muchos años, sí es que algunas vez regresan. Por eso no sería extraño que muchos de ellos busquen emigrar a Morena, pues por propia estructura, por su origen, probablemente los invitará a que se integren a su partido. Al tiempo, pero todos veremos cómo el PRI se irá desmantelando.