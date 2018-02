La columna maldita: Mi hermana mascota

Ricardo Pat

Nuestras mascotas son parte de la familia, son como un hijo más, como una hermana, un hermanito, un ser que comparte el ambiente interno de nuestros hogares, aportando su parte a la vibra general en cada uno de ellos.

Es fundamental entender esta ley universal. A nuestras familias las amamos, las protegemos y por ellas luchamos todos los días, para brindarles todo el confort posible. En teoría no seríamos capaces de hacer cosas que la pongan en riesgo, porque perder a nuestros seres amados es la cosa más horrible que podemos experimentar.

A nuestros también llamados ‘animales de compañía’ debemos amarlos, protegerlos, educarlos, darles las mejores alternativas de salud, y sobre todo, esterilizarlos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cuántos más hubieran querido tener? Mejor tener pocos para poder darles más ¿No es cierto? Es lo mismo con nuestros perros, gatos, hámsters, conejos, zarigüeyas… cualquier tipo de animal que viva con ustedes también deben ser pocos, máximo cinco en cada casa, que es lo que marca la ley.

Es responsabilidad nuestra la buena educación en nuestras mascotas, evitar los errores comunes que ocasionan desavenencias o problemas que pueden llegar a ser graves. Por ejemplo, no dejar que en los parques defequen en la zona donde la gente acude a hacer ejercicio. Evitar sacar perros enormes a los que no puedan controlar, he visto ataques a personas que simplemente estaban trotando. Hay que sumar para que todos vivamos en concordia, como buenos vecinos.

El Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Pequeñas Especies A.C. (Comvepe) presentará próximamente a las autoridades de salud y el gobierno la realización del proyecto sobre tenencia responsable de los animales de compañía, el cual conlleva a un registro de control de propietarios y sus mascotas buscando crear responsabilidad en los ciudadanos en cuanto a la salud, bienestar animal y cuidado de los mismos.

Habrá que estar pendiente de la respuesta de los responsables oficiales en resguardar nuestra salud, a esta interesante propuesta que, de avalarse, seguramente significará un avance hacía una mejor relación con nuestras hermanas mascotas.

