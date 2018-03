La columna maldita: Con la música por dentro

Ricardo Pat

‘No soy músico, siempre lo he aclarado. Tampoco soy cantante, aunque he sido vocalista en importantes bandas como ‘Fuente del Poder’ y ‘Antología Rock Band’. Mi conexión con la música comenzó desde la cuna, mi padre, don Francisco Pat López, era trovador y compositor, integrante de la Sociedad de Autores y Compositores Chichen Itzá. Mi hermano Enrique, quien sí tiene talento artístico, tocaba guitarra, cantaba y tocaba la armónica (años antes que Rockdrigo González), fue precisamente quien marcó mi vida para siempre al obsequiarme varios elepés de rock. Así conocí a Cream, Janis Joplin, los Beatles, Creedence Clearwater Revival, The Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, etcétera.

Cuando la década de los ochenta iniciaba, el legendario Mike Manzur emigraba a Quintana Roo para crear a otra generación de artistas, mientras yo estaba metido en las artes marciales, siendo mi sensei Hernán Sobrino Baeza, así que nunca pude integrarme a algún proyecto musical, pero sí asistí a los conciertos de mis amigos Rubén González, David ‘Puff’ Rodríguez y Canito Pérez, integrantes de ‘GreenGrocers’, a varios de otros grandes talentos como Pedro Carlos y Juan Herrera, Mike Pasos, los hermanos Brito, Micky Piña, Fito, etcétera. Siempre lamenté no haber podido participar en algún proyecto con cualquiera de ellos. Fue hasta finales de la década de los noventa cuando comencé a asistir a la escuela de rock del licenciado Mike Barrera. En esa casa del rumbo de Santiago aprendí a conectar mi conocimiento empírico con la disciplina que se requiere para llegar a un nivel que te permita subir con dignidad a un escenario.

De esa escuela surgieron nuevos músicos como Jorge Cervera, Cuco Cervera, David Candila, y varios más. Nuestros maestros Mike Barrera y Juan Cárdenas, nos titularon dando vida a ‘Blues & Rock Project’, donde curtimos nuestros talentos. Hoy debo agradecer a tantos talentosos artistas que me han permitido compartir con ellos los escenarios, en los festivales culturales más importantes de Yucatán. El Colectivo Metalmorfosis sigue contando con el récord de asistencia en la Casa de la Cultura del Mayab, durante la primera ‘Beatlemania’ realizada en el año 2009. Allá pude cantar frente a centenares de personas rodeado de mis hermanos de batalla Jorge Cervera (In Vitro) Mike Barrera y Juan Cárdenas (+). Atravesaba por entonces una de las peores etapas de mi vida, pero debía ser profesional y canalizar mi dolor sobre el escenario. En YouTube aún están los videos de esa que fue una de las más memorables actuaciones de la ‘Fuente del Poder’. No soy músico, no soy cantante, pero quizá tengo la música por dentro. [email protected]