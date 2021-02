Mientras las panistas y disputadas locales Lilí Campos Miranda y Cristina Torres Gómez alistan todo para la batalla final en busca de la alcaldía de Solidaridad, la dirigencia nacional del albiceleste designó ya a Eugenia Solís como su candidata a la diputación federal por el Distrito 01 con sede en Playa del Carmen.

Campos Miranda no esperó más para dar a conocer sus intenciones de gobernar el segundo municipio de mayor importancia económica, política y social del Estado, Solidaridad…a través de un video en sus redes sociales -Facebook-, compartió con sus seguidores su aspiración para contender por la alcaldía de esta demarcación.

Vestida de azul -característico de su partido-, Campos Miranda convoca a los solidarenses en el video de casi dos minutos a luchar contra la corrupción que se vive en el municipio, convencida señala que es el momento de construir e iniciar el cambio, para que este movimiento sea el ejemplo de Quintana Roo.

Llama la atención que quienes promueven la candidatura de Campos Miranda, son los mismos que en su momento fueron opositores a ella en otras contiendas electorales, pero evidentemente, los tiempos han cambiado y en la guerra y el amor todo se val, por ellos priístas promueven a la panista, perredistas, la aplauden aunque la sociedad solidarense insiste en que sea Cristina Torres quien encabece la candidatura panista.

La decisión aún no está tomada. Las ofertas sobre la mesa a favor de una u otra se han visto disminuidas y, la designación de Eugenia Solís como candidata a legisladora federal, habla por si mismo, de que en el PAN están dispuestos a perder a alguna de sus dos militantes en la batalla final por la presidencia municipal de Solidaridad…

En otro punto…Ex líder de los taxistas en Isla Mujeres, conocido amigo del ex gobernador Roberto Borge Angulo y ex militante del tricolor, Eduardo Peniche mejor conocido como “El Wato”, aspira a dirigir los destinos de la ínsula y ya se alista para registrarse el fin de semana como candidato a la presidencia municipal.

Lo curioso del asunto es que lo hará por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), convencido ahora de que la 4T -cuarta transformación es la mejor opción para cambiar los destinos del país, de Quintana Roo y de la ínsula…”El Wato”, es ahora un fiel seguidor de la Senadora Marybel Villegas Canché y, le apuesta además de confiar en este proyecto para el 2022…

Punto final… Fundador del municipio Solidaridad, inquietante promotor social, gestor, pero principalmente un hombre de convicción, Marciano Toledo Sánchez se registró ayer como candidato a la presidencia municipal por su municipio ante el Movimiento Ciudadano (MC), “Chano” será innegablemente un hueso duro de roer en las urnas por el número de simpatizantes con el que cuenta…