La alfombra rosa de Cancún

Eco de eco por Jossy Zamora

¡Hola a todos mis Eco-Amigos! Bienvenidos de nueva cuenta a mi columna de temas ecológicos. El día de hoy les voy a contar una experiencia que tuve hace unos días .

Ya les había comentado que desde que empecé a tener contacto con biólogos y a tener acercamiento a estos temas tan hermosos, me he dado a la tarea de disfrutar los espacios con naturaleza en la ciudad, que déjenme decirles que aquí en Cancún, ¡hay muchos! Y es algo que a veces, por la costumbre, no valoramos.

Salí del canal con Ely a cargar gasolina al coche, veníamos platicando, y en eso, a lo lejos vimos un hermoso árbol con flores rosas. ¡Me quedé impactada de poder observar algo tan bonito!, literal, es el rosa de los árboles japoneses del cerezo, y nunca me había imaginado que tuviéramos nuestro propio árbol rosa.

Decidí que era buena idea bajarme a tomarme muchas fotos. Me estacioné, Ely creo que pensó que estaba perdiendo la cabeza, sin embargo me acompañó y nos atravesamos al camellón que estaba enfrente de donde estábamos. Ya viéndolo más cerca me enamoró aún más, sus flores regadas por el piso tapizando todo de este color que me encantó, además de ver como las flores caían como si fueran copos de nieve.

Nos acercamos y comenzamos a tomarnos miles de fotos disfrutando los colores, acomodándolas para que la foto pudiera hacerle justicia a lo bonito que estábamos viendo, obvio la gente que pasaba se quedaba mirando curiosa, pensando que qué hacíamos ahí , y yo al verlos pensaba lo mismo, pero qué hacían en sus coches cuando podían bajar a admirar tanta belleza. Terminamos de disfrutar el camellón en medio de la ciudad, y regresamos al trabajo muy emocionadas.

Claramente no me podía quedar con la duda y contacté a un biólogo para que me dijera qué especie era y resulta que se llama “maculis” o “cul” . Es una especie de roble que florece desde enero hasta junio, es decir, no se espera a la primavera para adornar la ciudad. Lo curioso es que las flores rosas, no se quedan por mucho tiempo, ya que en cuanto florecen, se caen del árbol, es por ello que es fácil que hagan “basura” alrededor de ellas.

Me encanta tener ese tipo de naturaleza en la calle, me encanta que haya gente loca que piense como yo que vale la pena tirarse 10 minútos debajo de ella para admirar su belleza y lo que más me encanta es que pese a que estamos sumergidos en la urbe, aún quedan estos espacios con naturaleza que embellecen cualquier ciudad aun mas.

Yo los invito a fijarse mas en los árboles que nos rodean, a tomarse fotos con ellos y a investigar sobre las especies, hagan equipo conmigo y hagamos eco de estos ecoespacios.