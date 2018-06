La afición es tuya y la emoción de todos

El nombre de este espacio está inspirado en la columna de la siguiente página, pero es obvio que como se trata de una mía, tenía que ser parodiada hasta en el título.

Fútbol por aquí, fútbol por allá y por doquier. Es el año de este deporte y las personas aficionadas viven su mejor y peor momento. Bueno para los que tienen corazones fuertes y no tanto para quienes sufren los nervios de cada jugada ante tu equipo favorito.

Ese nerviosismo que se traduce en temblor de manos, respiración alterada, ritmo cardíaco acelerado y si eres acompañante de quien padece estos síntomas hasta de apretones involuntarios de tu mano. Una mezcla de emociones que se interpretan como ‘fanatismo religioso’ o al menos casi tanto.

Quiero decir que ¡wow! Esa gente que logra ser aficionado el derecho y al revés, de pies a cabeza desde el día de su concepción a cada segundo que pasa en su presente. Gente que come fut, que duerme con el fut, que sueña con el fut, en serio no es una tarea fácil.

Pero el gusto te mantiene vivo, es la vitamina C de tu organismo, el lodo de tu bota, el queso de tu quesadilla, lo es todo.

Se admira, se valora y a veces se envidia a estas personas que logran transmitir esa emoción. De verdad, no es como que un actor famoso te de un apretón de manos y te emociones, éste es incluso más efectivo, pues durante todo el momento que involucra gritos, sollozos, berrinches, golpes y lo más intrigante, las expresiones faciales de cada emoción pintadas en sus rostros, alegría, enojo, esperanza, decepción, preocupación y regocijo.

90 minutos es solo la duración de un partido, pero es suficiente para que tú, no aficionado del fut te quedes observando a esa persona viviendo en carne propia, ese espectáculo llamado afición. Como quien escucha un concierto de Wagner con los ojos cerrados, o quien observa Romeo y Julieta en una obra teatral o incluso como un bebé mira por primera vez a su mamá cantar entre sus brazos. Es una sensación rara, pero que está ahí, que se transmite casi tan instantáneamente como el bluetooth.

Ahora solo me queda decir que tu afición es bien recibida, algunos te tacharan de loco o loca por demostrar más allá de lo habitual o de lo aceptado y las malas caras o tratos no van a sobrar, pero ¿te imaginas un mundo sin locos? Sería algo como ir a ver un mundial de fútbol pero en lugar de estadios fuera en bibliotecas, con anuncios de ‘silencio por favor’ en donde no puedas expresar a flor de piel tu adrenalina y emoción. Solo sigue siendo tú mismo y tú misma, grita ¡gooool! Tanto como quieras y sigue siendo un fiel aficionado a lo que quieras, pues no solo se vive en el fútbol, sino en cualquier cosa que te alegre y te haga palpitar tan fuerte el corazón como un balonazo en la cara.