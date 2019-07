La Columna Vertebral: ¿Descentralización, desconcentración o, atole con el dedo?

Se acuerdan ustedes-amables lectores-, de aquel pronunciamiento de campaña emitido por el entonces candidato del partido “ Morena”?.

Sí, es Andrés Manuel López Obrador, abanderando las causas del “pueblo pobre”, quien ufano y triunfante ofreció a sus futuros electores que su gobierno- de ganar la elección-, quitaría a los famosos y defenestrados “delegados federales” que solo sabían robar y en su lugar designaría a un “superdelegado”, cosa que cumplió y que valen para un carajo como el “Huacho” yucateco, empero, al unísono, también mandaría a cada entidad de la república, una secretaría con todo y sus cachivaches y con su titular, esta acción dizque para desconcentrar la administración pública o con el objetivo de “acercar” las decisiones de gobierno al área de su influencia y... a la fecha, ni fu ni fa, ni lo uno ni lo otro, ambos dos brillaron por su ausencia.

Los “secretarios” Se resisten a “destetarse”, quieren seguir en la “chorcha capitalina” las veces que el gran jefe los requiera en sus gustadas ruedas de prensa mejor conocidas como “las mañaneras”; empero, ya han pasado 8 meses desde aquel lejano 1 de diciembre del año 018 del presente siglo XXI, han sufrido bajas en las titularidades y otros se tambalean como perinolas en giro incierto, ninguno puede estar seguro de hacer huesos viejos en el tránsito del sexenio, incluso, algunos se han visto rebasados por funcionarios de segundo y tercer nivel, el mismo AMLO los tiene atosigados con declaraciones contradictorias, un verdadero desgarriate que impide el avance de programas que se van cancelando sin estar enterados los susodichos secretarios.

El justificante al respecto es: “ya no somos iguales a los gobiernos neoliberales, combatimos la corrupción, es parte de la 4 transformación”, etc.

En Yucatán, las cosas andan peor que antes, no se pone un clavo en obra nueva y las que les heredó los que se fueron (Peña y Zapata), no quieren ni olerlas, verlas, no existen, son de palo, ahí hubo hipercorrupción, son obras del “NEOLIBERALISMO”, están malditas, merecen la condena del cielo, situación que pone en jaque la economía de la entidad que vive a la espera de los dineros federales pues 95 centavos de cada peso, vienen por esa vía y nos condenan a mendigar las partidas (¿de madre?) ¡¡AH, ESO SI!!, nuestro “pájaro azul”, ya sueña con ser “Cardenal” o sea, ¡¡VIVA LA PEPA!!.

Al paso que vamos, saldrán a la luz pública muchas más sorpresas y los gobernadores seguirán a la espera de reactivar sus parcelas amarrando alambritos o poniéndose como tapetes al paso del tlatoani que todo lo sabe, lo recompone o de plano los manda por el tubo del albañal, !!!cuánta inmundicias Dios!! / DHM/NEWS.