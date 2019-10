LA VIDA ME LA DIO DIOS, ATRAVES DE MI MADRE

La alegría que le día mis padres Manuel y Elena, cuando el Dr. Ortegón, les dio la noticia de que mi mamá, estaba embarazada, y los cuidados y atención para tener una nena en buenas condiciones, cuidarme durante 9 meses y proteger mi vida, eso es lo más hermoso que una madre hace por sus hijos, la vigilancia mensual con el Dr., para la atención y conocer cómo iba evolucionando el embarazo, y por fin un 13 de agosto nací.

Mi padre Manuel me contaba siempre su emoción al tenerme en sus manos, eras muy chiquita, muy bonita y mi mamá también, se emociona al tener a su segunda hija, ya que el primero fue mi hermano Carlos Roger, los cuidados maternales me cuenta mamá siempre con mucho amor, darme en las horas puntuales mi leche materna, baño para refrescar mi cuerpo y con la mejor higiene, su ternura al dormirme, y así con las mejores atenciones de amor de mis padres, fui creciendo, la primera escuela que papá me llevo fue la Guadalupe Victoria de Progreso, ya que nosotros somos progreseños, menor mamá, que es de Mérida, Yucatán, y el estudio siempre ocupó primer lugar para mis padres para nosotros, la familia, fuimos 4 hermanos, Carlos Roger, Ligia Aurora, Marcos Manuel (+) y Mirna Elena, todos estudiamos.

Mis padres nos dieron la mejor herencia la Educación, todos somos profesionales, soy Abogada, muy feliz con esta vocación, la VIDA, LA AMO, soy feliz, amo a mis padres, mis familiares les tengo cariño, amigos y amigas tengo y me felicito de este gran tesoro la Amistad.

Ahora tengo el deber moral de hablar de la VIDA, la Familia, es el primer elemento que conocemos, y es el circulo de todo lo que nos rodea, el amor, nos une, la armonía, la felicidad, la unidad, nuestro patrimonio, la enseñanza que recibimos de nuestros padres, y que vamos dejando mis hermanos en sus hijos, yo apoyo el amor, que les tengo, enseñando valores, de triunfo, el respeto a la Vida, a los padres, a los compañeros, y en el círculo que estamos podemos apoyar muy de cerca sus deseos de desenvolverse como persona respetando la Vida, y a los familiares, adultos mayores, abuelitos, tíos, tías, primos, primas, lo vital para que se forme el círculo de afectividad.

La madurez, no siempre lo asimilan los jóvenes para poder decidir lo más importante, sienten que ya pueden decidir sin preguntar a sus padres, o hermanos, y por eso los adultos podemos indicar y guiar a nuestros sobrinos o sobrinas, diciéndoles que deseamos ser amiga o amigo de ellos para que sientan que todo lo que deseen emprender, ya sea educación, o ya trabajar, puedan confiar en nosotr@s, siempre tener tiempo para escucharlos, acompañarlos, es importante conocer sus aspiraciones, la vida será siempre un gran tema, debe ser conversación con datos que nos lleguen al corazón, ejemplo: mi papá siempre me decía que yo era una chica muy feliz, con muchos amig@s, la alegría de nuestros padres fue vernos crecer, y que cada uno de los hermanos íbamos tomando los estudios que nos gustaban, yo la Abogacía, la felicidad siempre será el regalo que Dios les dio a mis padres, el regalo no se devuelve, se acepta con amor sobre todo la VIDA.

Yo personalmente doy gracias a Dios por la VIDA, y el regalo que me dio de mis padres manuel y elena,y mis hermanos.

Siempre como Abogada he disfrutado con amor cada día de mi vida, los recuerdos, mi vida no la he desperdiciado ningún momento, he disfrutado el mar, he conocido, Tierra Santa Jerusalen, TelAviv, Roma, estuve presente en la Santa misa del Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Mérida, en Xoclán, que gracias al Arzobispo Don Manuel Castro Ruiz, (+), recibí la Eucaristía de las manos del Papa, y le dije que tenía una Asociación Altruista Yermo y Parres, A.C., para los pobres, me bendijo y dijo sigue con los pobres, y la vida es bella, mi carrera de abogada la he disfrutado, he tomado miles de cursos, siempre actualizando y profesionalizándome, lo último en este año 2019. Asistí con la Delegación de México a, el primer curso en San Salvador, Salvador, en la ILEA, academia de EEUU., compartí con Delegaciones de Perú, Salvador, Honduras. Y por eso y más AMO LA VIDA Y LA RESPETO.