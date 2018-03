Kilómetro 69

El crecimiento de la flota automotriz ha crecido en mucho mayor proporción las vías de comunicación.

Ya sé lo que están pensando, un kilómetro muy sexy. Precisamente escribí el título para llamar su atención. El 69 en mi título tiene que ver con arriba y abajo, pero no de una posi-ción sexual, sino de la geografía mexicana.



Y sí, pa’ arriba y abajo las carreteras siguen igual, el crecimiento de la flota automotriz en México ha crecido en mucho mayor proporción que sus vías de comunicación.



Los primeros autos en México llegaron hace 100 años, para cuando yo nací, en 1994 ha-bían poco más de 11 millones de automóviles en circulación, esto quiere decir que había un auto por cada 8 personas en el país y 239 mil kilómetros de carretera. Para el 2017 casi llegamos a los 30 millones de automotores en circulación, aproximadamente un auto por cada 4 habitantes y 390 mil kilómetros de carretera. Mientras que la flota de autos se ha triplicado, en menos de 25 años, los kilómetros de carreteras no han llegado ni al doble.



El aumento de esta densidad de auto por kilómetro de carretera o lo que es lo mismo una sobrepoblación de carros, crea problemas, desde aquellos que tienen que ver con seguridad toda vez que aumentan los accidentes, hasta aquellos que tienen que ver con la productividad, ya que el tiempo de traslado se hace más largo hoy que hace unos años, además de la incomodidad que genera el tráfico.



Como en todo análisis siempre habrá excepciones, y si bien es cierto que hay tramos donde los tiempos de recorrido son cortos, estos son los menos ya que los tramos se han vuelto más lentos.



El desarrollo de cualquier país depende de sus vías de comunicación, de la conexión que tenga entre sus estados y ciudades, entre más y mejores vías tenga hay un mayor desa-rrollo. Hace dos años México reportaba una densidad carretera (km de carretera por km2 de territorio) de 0.14, muy por debajo del nivel de grandes potencias como Alemania con 1.77 o Japón con 3.04.



¡Ouch! Caí en un bache...

En los últimos tres años, la situación de la red federal de carreteras se complica, cerca de 113 mil kilómetros han perdido la calidad de su estructura, esto implica que una tercera parte de los caminos y carreteras que existen en el país se encuentran en mal estado.



La Secretaría de Comunicaciones y Transporte culpa al presupuesto público destinado al mantenimiento de estos tramos, que ha disminuido en un 39.2%, y en el caso de las carreteras privadas la situación es muy similar, pues de 20 mil millones en 2014 pasaron a inver-tirse solamente 11 mil, paradójicamente todas las carreteras concesionadas tienen la cuota de kilómetro más cara del mundo.



Ya seas el 6 o el 9, no importa si estás arriba o abajo, tú y yo ocupamos mejores vías de comunicación. Y si se preguntan por qué escribo esto hoy, es porque ando viajando de regreso para Cancún. Los dejo porque me acabo de pasar la desviación de la carretera libre y me toca pagar cuota. Que tengan muy bonito viaje si salen a visitar a sus familias en esta Navidad.