Jurassic World, El reino caído: impresionante, conmovedora, aterradora y graciosa

Jurassic World, El reino caído: impresionante, conmovedora, aterradora y graciosa

Este fin de semana la película que hizo ruido sin duda alguna fue Jurassic World, es la quinta película de esta invaluable saga, creada por Steven Spielberg y que enloqueció a los niños de los 90, que hoy ya siendo adultos se dejaron sorprender aún más con esta secuela 20 años después de la primera historia. Impresionante, con una historia muy buena que inicia de lleno con mucho drama, como si fuera una película thriller en vez de ser de acción, o ciencia ficción, como siempre el T Rex domina la pantalla y desde los primeros minutos este personaje llenó de suspenso a los espectadores.

Con una magnífica actuación de Bryce Dallas (Black Mirror) y Chris Pratt (Avengers) nuevamente son los personajes centrales de esta película, su extraña relación los hace divertidos y muy reales, sin embargo es su mismo deseo de acción que los lleva a una nueva aventura jurásica, nuevamente vemos en la cinta a Jeff Goldblum y B. D. Wong y se integran los actores Justice Smith y Daniella Pineda, un gran reparto que fue dirigido por J. A. Bayona. La isla Nublar, en Costa Rica está en peligro, un volcán se activó y esto pone en riesgo la vida de los dinosaurios que allí viven, en donde tres años atrás el parque temático se destruyera gracias al Indominus Rex, Claire, es ahora una activista y trata de salvar a los saurios de la isla mediante la intervención del gobierno, quienes al final deciden no hacerlo.

Es por eso que el viaje continúa y surge una nueva oportunidad de rescatar a los dinosaurios, pero para eso necesitan de su huella que de acceso al sistema del parque y alguien que encuentre a Blue, la velocirraptor, entonces da inicio la aventura. El problema surge cuando el volcán explota mientras ellos están en la isla y son traicionados por la gente que los llevó hasta allí. De igual forma la película recae en un conflicto moral, que bien puede ser aplicado a muchas situaciones de la vida real actual y una de ellas es la preservación de la vida salvaje, es entonces que llega el momento más emotivo que pueda sin duda robarte un par de lágrimas, porque ves el sufrimiento de dinosaurios que luchan por poder vivir, sin duda una imagen icónica que se quedará en mi mente para siempre es el momento en que un cuello largo llora mientras la lava hirviendo lo quema vivo y trata de pedir auxilio a los humanos y desaparece entre el humo.

Nuevamente aplaudo las escenas en las que se usa el suspenso como motor principal de esta historia, los escenarios con lluvia y truenos, durante la noche y la forma terrorífica que se prolongaba por varios días, cuando niños al terminar de ver una de las películas de Jurassic Park, son los que realmente me hacen amar de esta saga y que vuelven a lograr con esta cinta.El planteamiento de una nueva forma de coexistir con los dinosaurios me hace querer ver ya, la ter- cera parte de esta segunda trilogía. Cada minuto de las dos horas que duró esta película valió la pena, no me sorprende que esta cinta sea una

de las que mejores resultados haya tenido en taquilla en los últimos tres meses aún por encima de Deadpool, Han Solo, Hombre al agua, Oceans 8, Los Increíbles 2... Y una interminable lista de cintas que les fue muy bien en sus ventas en sus respectivas premieres, (menos Solo, una historia de Star Wars) que reportaron ventas impresionantes alrededor del mundo.