Juan Carlos ‘Rotatorio’ y sus seleccionados.

Nadie lo entiende, pocos saben porque lo hace, muchos dudan de su trabajo y otros más solo lo critícan pero ¿Realmente es Juan Carlos Osorio un mal Técnico?

Desde el 14 de octubre del 2015 que llegó al mando de la Selección Mexicana, destacó por ser un técnico diferente a los demás, y es que el colombiano mostraba un plan de juego estratégico donde predominaba observar la alineación y entrenamiento del rival además de hacer y deshacer alineaciones y extrañamente posiciones también.

Como algunos recordarán, hace unos días jugó el Tri en lo que fue su primer partido del año, contra Bosnia-Herzegovina para ser precisos. Vaya juego. Vaya. Vaya.

La convocatoria de Osorio fue muy criticada y es que desde un inicio dio a conocer en conferencia de prensa la manera en la que se jugaría ante el cuadro europeo donde por cierto, resaltó, destacó y defendió a Carlos Vela y a los hermanos Dos Santos. (Me parece que son sus favoritos).

Por ahí también se supo los partidos que el Tri tendrá rumbo a Rusia 2018, que son, o al menos se supone de preparación. Y sí, la idea o el objetivo es preparar a los convocados y que se puedan medir ante diferentes equipos para mejorar y analizar su jugada tanto individual como grupal o como coloquialmente lo llamamos “tantear el terreno”.

En esa conferencia de prensa también se anunció que el último partido que la selección jugaría en México antes de llegar a Rusia sería ante Escocia en el Estadio Azteca el próximo 2 de junio, así como también todos los compromisos.

Pero bueno, retomemos el tema de encuentro... Juan Carlos Rotatorio, perdón. Juan Carlos Osorio, el hombre de la ‘pluma y libreta en mano’.

Aquel equipo con el que la supuesta Selección Mexicana se enfrentó no jugaba a nada, sus jugadores no tienen la experiencia ni calidad para estar en un mundial, de hecho solo han ido una vez y fue en Brasil 2014. O sea que Osorio y sus convocados vencieron por la mínima a un equipo que ni siquiera estará en la cita de futbol más importante del mundo ¡POR LA MÍNIMA!.

Lo único que podría rescatarse de ese partido fue el sólido gol de Hugo Ayala, la seguridad de Carlos Vela y el desempeño con el Tricolor de Jonathan... y no, no me refiero a Dos Santos... sino al que sí tuvo un buen desempeño; Jonathan González, jugador que prefiero a la Selección Mexicana sobre la de Estados Unidos.

Aunque bueno no hay que demeritar ese encuentro y digamos que también sirvió para otra cosa... sirvió para saber que México no está para llegar a Rusia. Nada que hacer por allá.

Por ahora esto es una bomba del tiempo, en donde sólo el tiempo dirá...