Irán… lo inevitable

A diferencia de Corea del Norte, la si­tuación geopolítica de Irán es un tema que preocupa a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita mientras que el régimen de Kim Jong-un es una angustia exclusiva de Washington.

También hay otras diferencias sustancia­les entre Corea del Norte e Irán: el primero vive en el ostracismo, sumido en el pasado, anclado económicamente a un atavismo comunista recalcitrante y la obsesión de Jong-un pasa por conservar el poder políti­co a como dé lugar, siendo heredero de una dinastía que no ha hecho más que pasarse el bastón de mando del abuelo, al padre y de éste al hijo.

En tanto que Irán tiene mucho petróleo, según la OPEP, sus reservas probadas de pe­tróleo se contabilizan en 155 mil 600 millones de barriles y de gas natural de aproxima­damente 33 mil 810 billones de centímetros cúbicos; su producción diaria de crudo es de 3 millones 867 mil 300 barriles diarios.

Desde luego que es una diferencia sus­tancial porque Irán tiene energéticamente hablando un potencial del que Corea del Nor­te carece aunque en Pyongyang presumen de tener la bomba atómica y la de hidrógeno algo que a toda costa busca evitar Estados Unidos en el caso de la nación de los ayatolás.

Irán, que dedicó ocho largos años en buscar un acercamiento con Estados Unidos a fin de que le levantasen las sanciones econó­micas, de inversiones, financieras y comer­ciales logró gracias a la mediación de Francia, Alemania, la UE, China y Rusia un Acuerdo Nuclear firmado por el entonces presidente norteamericano Barack Obama.

El intercambio consistió en que Irán acep­taba sujetarse a inspecciones periódicas por parte de la ONU y de investigadores avalados de prestigio internacional para asegurar que no desarrollaría un programa nuclear a fin de obtener la bomba.

A cambio, lograría una economía libre de ataduras para atraer turistas e inversio­nes, dinero, intercambio y comercio y poder entonces sumarse a la aldea global. El meollo es que al actual inquilino de la Casa Blanca no le es suficiente el compromiso no nuclear adquirido por los iraníes (pretende incluir su programa de misiles) muy a pesar de que todas las inspecciones externas y oficiales avalan que, a diferencia de Corea del Norte, no está desarrollando un programa atómico. La salida del Pacto firmado por Obama que es el aval de un país, la palabra de honor de una nación, es una cerilla ardiente en la hogue­ra de Medio Oriente y sirve sobre todo para lubricar los intereses regionales.