Intereses ajenos

Las legítimas protestas enérgicas de las organizaciones y movimientos feministas generadas en los últimos días en Cancún debido a los feminicidios que se han estado registrando han sido aprovechadas por actores que nada tienen que ver con esos reclamos feministas y que infiltrados aprovechan para orquestar acciones violentas que generen la percepción de que la sociedad está sumamente molesta con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Municipal de Carlos Joaquín y Mara Lezama respectivamente.

Sin embargo, esos actores ajenos a los colectivos feministas son muy fácil de identificar si se enlista a quienes tienen animadversión o frustradas sus intenciones con Carlos Joaquín o Mara Lezama, quienes serían los provocadores de esas imágenes incendiarias y de violencia pretendiendo engañar a la sociedad que es por la causa feminista y contra el gobierno.

Como los críticos de Mara Lezama que un día sí y otro también le lanzan acusaciones no fundadas de todo con el propósito de que renuncie, se le haga un juicio político o la detengan por las incomprobadas y oscuras historias que cuentan sobre la presunta corrupción de la Presidenta Municipal para ponerle piedritas en su ruta hacia la reelección y después hacia la gubernatura el Estado.

Algunos activistas sociales y aspirantes a la gubernatura de Morena que tratan de desestabilizar al Estado porque el Gobierno de Carlos Joaquín no se ha prestado a los negocios que pretendían hacer y porque han centrado su estrategia en convertirse en la principal oposición al Gobernador del Estado.

Activistas sociales que también desean la caída del Fiscal, así como servidores públicos de esa dependencia que se han visto afectados en los privilegios que obtenían por el manejo turbio de sus áreas de trabajo.

Hablábamos que en Morena hay una encarnizada lucha por la gubernatura del Estado, de una irreconciliable división entre grupos que tienen el interés de llegar al Gobierno Estatal, una lucha de alto nivel de confrontación en la use hay diputados locales y federales, que podría estar también infiltrándose en esos movimientos feministas por parte de los contendientes de Mara Lezama y Carlos Joaquín, en fin.

El domingo pasado frente al ayuntamiento, las oficinas de tránsito municipal, la secretaria de seguridad estatal y la Fiscalía General del Estado, se observó la presencia de sujetos que en nada tenían el perfil de feministas, incluso valientes lideresas que estaban gritando y pintarrajeando con coraje su exigencia al gobierno de mayor protección a las mujeres y no a la impunidad de los feminicidios los reprendieron, una de ellas con el puño en alto les dijo: “Están afectando las morras de nuestra lucha, es nuestra lucha entiendan, no tergiversen las cosas por favor, próximo vato que yo vea tirando bombas, yo lo voy a ir a entregar, así me metan a mi también, me vale, no voy a dejar que afecten a mis morras”

La Verdad Pura: Las manifestaciones no pacíficas feministas tienen legitimidad, las infiltraciones con fines oscuros ajenos no.

juankant@gmail.com