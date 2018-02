Innovar para exportar: Mujeres que abren camino

Aarón Rosado

La participación equitativa en todos los sectores es un tema prioritario y fomentarlo, ya es parte de la cotidianidad del sector público, privado y la sociedad en general, y para ponerle luz a historias que inspiren a fortalecer al talento femenino, tendré el honor de moderar la mesa panel ‘Mujeres que abren camino’, a celebrarse este jueves.

La actividad tendrá lugar en el marco del Congreso Internacional de Administración, Innovación y Sustentabilidad UTM 2018, en el salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de 10:30 a 12 horas.

En mi calidad de director de la Unidad Empresarial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, tendré el privilegio de moderar el foro, en el que participan: Ligia Aguayo fundadora del despacho de consultoría Integra y de la revista Mid Woman; María del Carmen Cardeña Ojeda, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Yucatán (Ammje), Vanessa Herrera Gutiérrez, directora general de MVP in a Box, un servicio de construcción de producto mínimo viable, dirigido a startups basadas en tecnología, con una duración máxima de tres meses, y directora de Desarrollo Comercial de Plenumsoft

De igual manera participarán la Mtra. Nayelli Hernández Crespo, gerente Centro Mujeres Moviendo México en Yucatán y Empresaria con 14 de experiencia en el giro de energías renovables y eco-tecnologías, y la Mtra. Mariel Soberanis León. directora y fundadora de I Want To Co, premio estatal de la Juventud 2016 en la categoría de ‘Actividades productivas’.

El objetivo de este encuentro que las participantes compartan su historia de construcción profesional dentro de su sector, cómo este crecimiento también fortaleció su dimensión personal y de qué manera promueven su estilo de liderazgo con sus colaboradores, a fin de lograr objetivos de impacto económico y social.

Este congreso es organizado por la División de Administración de la UTM, dirigida por la maestra Genny González Ortiz, y se desarrollará mañana miércoles y el jueves en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Se puede consultar el programa completo en el sitio http://conitad2018.com.mx/, para identificar a los ponentes, conferencias y foros que se tendrá lugar esos dos días.

Con las cuatro empresarias invitadas platicaremos sobre cómo se abrieron camino en su sector, cuál es su estilo de liderazgo, las lecciones más grande que han aprendido, cuál es su visión del prense y futuro de los negocios, su perspectiva sobre el trabajo con las cuatro hélices (gobierno, empresa, sociedad y academia), cómo les gustaría ser recordadas y qué mensaje tienen para las nuevas generaciones.