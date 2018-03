Innovar para exportar: Fracasar rápidamente, pero dura mucho

Aarón Rosado

‘Si la primera versión de tu producto no te avergüenza, es que lo has lanzado al mercado demasiado tarde’, dice Reid Hoffman, y es una máxima de emprendedores y negocios en todo el mundo porque es clara y en su esencia tiene una verdad dura pero necesaria, hay que fracasar rápidamente para durar mucho, porque en el fracaso estará el aprendizaje para fortalecer ese proyecto o empresa que tienes a tu cargo.

Para ilustrar el tema, les comparto un dato histórico, Disneyland fue una catástrofe en su día de inauguración en 1955. Los paseos no funcionaron; no había suficientes bebederos y los zapatos de tacón alto de las señoras se atascaron en el asfalto aún sofocante. Sin desanimarse, Walt Disney arregló todos los imperfectos que fueron surgieron no por ese día, sino en su historia temprana, hasta que tuvo la atracción turística más popular del mundo.

Ya sabemos que nadie empieza algún proyecto porque quiere fallar, pero el fracaso es siempre posible, y dado que es posible, empresas exitosas como el caso de Disney, prefieren fallar pronto, para ajustar lo necesario y continuar. ¿Por qué? Porque son las organizaciones o empresas que tienen una visión y comprenden que fallar es parte del camino para la permanencia y por esos son pacientes para llegar a sus mejores versiones.

Pero hay que vivir e interiorizar lo que no salió bien para seguir viendo adelante después de un episodio negativo. El Instituto del Fracaso en sus investigaciones reveladas en el Libro del Fracaso, responde el por qué sucede en México.

El top 5 de razones más comunes por las que fracasan los negocios en México son:

1. Ingresos insuficientes para subsistir (65%). No tener más que el financiamiento justo para hacer frente a la operación mensual. 2. Falta de indicadores (48%). Faltó claridad en los objetivos del negocio, por y para qué trabajábamos, además de los rendimientos requeridos y esperados.

2. Falta de proceso de análisis (44%). Era mi primer negocio y, aunque en teoría conocía muchas cosas por la universidad y mis otros trabajos, es muy distinto ser empleado a ser cien por ciento responsable de tu propio negocio. Hoy pondría más atención en elaborar un plan de negocios a conciencia.

3. Planeación deficiente (44%). Falta de planeación. Falta de experiencia como directora. Falta de visión empresarial.

4. Problemas en la ejecución (43%). Creo que nos dedicamos demasiado a planear pero nunca salimos a comprobar si nuestras hipótesis también eran lógicas para el cliente final.

También existe un estudio sobre empresas sociales y sus fracasos, consulta en su sitio para probar que no eres el único y que mientras más rápido falles, podrás aprender mejor para durar más.