Incomodidad por aquí, incomodidad por acá

¿Les ha pasado que entran a un lugar y se hace ese famoso silencio incómodo? Uy, me pasó de manera reciente y les juro que usualmente este tipo de cosas no suelen importarme, pero me ocurrió y me ha dado vueltas por la cabeza.

Imagínense ser la persona más segura del mundo y pasar por un momento incómodo de esta manera, seguramente no le importaría en lo absoluto. Ahora una persona medianamente segura, no le importará tanto pero se hará ideas en la cabeza.

Por último, ahora una persona que es completamente insegura. Las cosas que deberían pasar por su mente al momento de atravesar esta situación… qué difícil debe ser vivir con inseguridades, pero creo que nadie se salva de esto.

El día que pasé por este incómodo momento, les juro que mil cosas pasaron por mi cabeza: ¿estaré mal peinada?, ¿tendré lagañas?, ¿me veo mal?, ¿será que les caigo mal? Y todo lo demás que puedan pensar, pasó por mi cabeza.

Todo el día, todo el día… tuve esa sensación de qué demonios había pasado aquella ocasión en la que entré y el silencio se hizo presente. Ese silencio incómodo que de da un no sé qué, que qué sé yo…

Lo platiqué con algunos amigos y me relajé demasiado. Les conté paso por paso lo que había sucedió, entonces me di cuenta de algo tan cierto. Aunque usualmente esto es algo que no me importa, tuve un momento de debilidad.

Ya saben, esos días grises en los que ni siquiera había despertado , con un difícil inicio de día y me agarraron en curva. Desconozco si el silencio se produjo por mí, porque a lo mejor platicaban algo muy íntimo, si es porque les caigo mal, pero sea lo que sea… ese momento de inseguridad e incomodidad ya pasó.

A lo mejor las personas, ni cuenta se dieron y yo me hice todas unas historias en la cabeza de lo que había pasado aquel día. Pero al final es algo que está en mí, no en ellos, porque si tú sabes quién eres, ninguna circunstancia debería hacerte pasar un mal momento.

No dejen que un mal momento, un saludo, una mirada, ciertas palabras, una invitación, etc. Definan quiénes son. Trabajen en ustedes, no en los demás… recuerden que a veces lo que te choca, te checa. Sean ustedes y que el mundo siga girando.

Pd. Recuerden, sin herir a los demás.