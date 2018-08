"Imaginemos cosas chingonas"

Seguramente por el título pueden intuir de lo que tratará esta columna… pero la abordaremos de una manera distinta. A estas alturas, todos sabemos que la Selección Mexicana Femenil se quedó con la medalla de oro en los Centroamericanos.

¡Vaya logro el de las futbolistas! Poniendo en alto en nombre del deporte mexicano, como lo hay hecho más de 200 atletas en distintas disciplinas. Ya sea oro, plata o bronce, México es el líder absoluto en Barranquilla a falta de unos días para que culmine la competencia.

Sin embargo, hubo un frijolito en el arroz respecto al Tri Femenil… Creo que la mayoría de los titulares no hizo justicia al trabajo de las seleccionadas mexicanas en la disciplina del balompié.

Para empezar, quiero aclara que esta columna no es un tema de machismo o feminismo, pero creo que esto es precisamente lo que me ha llevado a escribir de lo que he visto al respecto.

Cuando iniciaron las competencias de futbol en los Juegos Centroamericanos, la mayoría de la atención se concentró en la participación de los hombres, tras los malos resultados del Varonil, se vieron más que los del Femenil.

Pero había algo que seguía predominando, la comparación entre hombres y mujeres. Ya saben, esos titulares que a fuerza buscan enfrentar a hombres contra mujeres, haciendo ver que siempre hay uno que debe ser superior.

Algo que se repitió tras el triunfo del combinado femenil que se colgó la medalla de oro. Los titulares e imágenes en redes sociales eran: ”Ellas sí pudieron”, “ellas no imaginaron cosas chingonas, las hicieron”, etc. Creo que más allá de la actuación de la selección masculina en pasadas competencias, se perdió lo que realmente era noticia.

México ya fue eliminado del Mundial, luego la categoría varonil quedó eliminada de los Centroamericanos y lo que realmente era noticia, se convirtió en una comparación constante de hombres y mujeres.

Lo que debería ser noticia son todos aquellos atletas mexicanos que han levantado la mano para colocarse preseas y mantener a México como líder del medallero de la competencia, claro que hay que abordar todos los resultados, pero sin quitarle el mérito a los que lo merecen.

El día que entendamos que cada competencia tiene su nivel, importancia y que la vida no se trata de enfrentar a hombres contra mujeres y viceversa, ese día alcanzaremos la equidad deportiva que tanto queremos pero que no replicamos al cien por ciento.