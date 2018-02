Hoy no es un día normal

Cada que llega el 14 de febrero escucho a dos grupos de personas diferentes, los que odian “San Valentín” porque dicen que es un día que alimenta el ‘consumismo’ y sólo sirve para gastar su dinero en cosas innecesarias, y por otro lado está la gente que aprovecha este día para sacar todo el amor que llevan dentro y externarlo como nunca.

¿Quién tiene la razón? En mi opinión creo que estas fechas que resaltan en el calendario pueden ser la oportunidad para salir de la rutina, tenemos 365 días en el año que resultan iguales, -levantarte, ducharte, ir a la oficina, comer, regresar a casa, dormir salvo los fines de semana, pero un 14 de febrero puede ser la oportunidad de salir de lo cotidiano. Aprovecha este día para demostrarle a tus seres queridos cuanto los quieres, ¡Ojo! no es necesario comprar arreglos de flores carísimos, osos gigantes o globos de corazón,

¡No!, basta con un beso, un abrazo y hasta un emotivo mensaje, así que ¡no seas Grinch! y disfruta de día de San Valentín.

Por otra parte, la gente suele pensar que si no tienes pareja, no puedes disfrutar del día, pero recuerda que también se festeja a la amistad, así que ¡anímate! y regala sonrisas por el pasillo de tu oficina, llénate de energía y buena vibra, porque hoy no es un miércoles común y corriente, hoy se le festeja al amor y a la amistad.

Y si eres afortunado y cuentas con una pareja en este momento, pues haz que su día sea mágico y diferente, llena de detalles sus 24 horas y haz que desee con todo el corazón que ya sea el próximo 14 de febrero y claro, que sea contigo, porque una relación necesita de emociones diversas para no caer en la monotonía. Estoy de acuerdo que para demostrar el afecto no es necesario que sea una fecha importante, ya que todos los días se puede demostrar el cariño, sin embargo siempre estará en ti la oportunidad de hacer un día diferente a los demás, y este día especial te puede impulsar un poco más.

Si te encuentras en problemas maritales o sólo de pareja, de igual manera aprovecha este 14 de febrero, sorprende con una cena romántica o simplemente cocinando su platillo favorito, que sepa que el amor que le tienes continúa vigente, hazte presente y disfruta de la magia porque... hoy no es un día normal.