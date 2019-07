¡Hospédate gratis!

Viajando low cost

La generación en la que estamos, nos gusta mucho viajar, definitivamente. Recuerdo que seguido viajaba y en una ocasión, llegando a casa de mi mamá y terminé no desempacando mis maletas porque sabía que iba a volver a viajar. Llegó un punto en el que se me hizo costumbre llevar a todos lados una maleta de mano donde tenía un par de mudas por si tenía que viajar ese mismo día. Eso me hizo tener práctica en los detalles antes de viajar por si lo hacía “sin planear”.

A veces dejaba un par de mudas de ropa por si tenía que viajar.

Eso de que hay fechas para poder encontrar vuelos baratos, no es cierto, he conseguido boletos de 600 MXN redondos desde Cancún a la ciudad de México y también los he comprado hasta en 12mil pesos, redondos ambos en temporadas bajas, lo que sí es cierto es que entre más lejano esté el día de tu viaje, encontrarás las mejores tarifas.

En el año 2020 habrá 300 millones de viajes internacionales realizados por menores 30 años.

El tener aplicaciones de vuelos te ayudará a no estar buscando los más económicos pues ellos te notifican enseguida.

Aplicaciones de vuelos

Reserva todo lo que puedas con antelación, entre más lejano de la fecha esté tu viaje, será más barato y tendrás la oportunidad de agendar tus actividades y lugares para visitar, para comer y hospedarse. Olvídate eso de que hay un día más barato de la semana para comprar boletos, ahora lo que puedes hacer es bajar cualquiera de estas app´s y te notificarán el precio de un viaje planeado a tu celular. Estas son algunas aplicaciones que mis amigos me han recomendado al realizar una reserva de vuelo:

Hopper

Kayak

Kiwi

Paga tus vuelos a plazos con Vuelify

Siempre es bueno darse un capricho y viajar es no de ellos.

Conforme han pasado los años, he viajado de diferentes maneras, gratis, low cost y de manera VIP, el punto es divertirse y sacar el mayor provecho, lo que sí considero es viajar y divertirse con el menor dinero posible sin dejar a un lado los caprichos que se tienen. Ya sea, viajar en yate en Cancún o en limo en Querétaro, hasta comerse unas quecas en 3 Marías o unas enchiladas mineras de Guanajuato.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 78.2% de los ingresos en la industria turística mexicana provienen del turismo local. Director de ClickBus México, Marcus Paiva

Una de las alternativas para hospedarse es el voluntariado, te ayuda a alimentar el alma.

Hospedajes gratis

Primero vamos a hablar de hospedarse y no solo de Airbnb como usualmente tomamos en cuenta, si bien es una muy buena opción con un viaje planificado y low cost, también hay más opciones donde es prácticamente gratis la estancia, aquí algunas app´s donde he tenido experencia o mis amigos me han recomendado por su uso:

Prepárate para el viaje de tu vida y no te preocupes por el hospedaje.

Duerme en sofá o cama gratis con Couchsurfing.

Intercambia hospedaje por tus servicios con Worldpackers.

Promueve el voluntariado, el intercambio familiar, el alojamiento con familias o en granjas, las vacaciones trabajando, los compañeros de viaje, el aprendizaje de idiomas y el intercambio cultural con Workaway.

Con Go Cambio se trata de viajar por el mundo enseñando idiomas a cambio de alojamiento u ofrecer alojamiento a cambio de unas clases de idiomas.

Vive en una casa por cuidar mascota con Trustedhousesitters.

Viaja y hospédate como tripulante de barco con Findacrew.

Son seguras y fáciles de planificar ya que cuando llegues a tu lugar de hospedaje, ¡sólo llegarás a dormir plácidamente!



El inicio de planificación de un viaje es mejor que ir sin hacerlo, pues si no lo haces, disfrutarás menos y te estresarás mucho más.