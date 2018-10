Homilía: “Tu rostro buscaré, Señor”

“¡Tu rostro buscaré Señor!” Este profundo deseo de todo creyente, sabemos que se da, porque muchas veces somos ciegos para buscar a Dios o para encontrarlo, porque nuestra fe se debilita, cuando deberíamos siempre poder encontrar a Dios en el rostro de su Hijo Jesucristo. Que es el verdadero don del Señor: la fe.

El don de la fe siempre es un regalo, que Él nos da para que ayudemos y sirvamos a los demás, y otros puedan llegar por nuestra palabra, ejemplo y servicio a encontrarse con Él. En esta vida Cristo se nos hace presente de diversas formas, en su Palabra, en los Sacramentos, en sus representantes, en los más necesitados y carentes, en el enfermo, etc. Pero Él nos invita a dilatar el corazón y saberlo identificar para así con los demás: de nuestra familia, comunidad, amistad, y con ellos caminar a su encuentro definitivo. Eso significa seguir al Maestro, caminar con Él, y aprender a pensar, hablar, planear y vivir conforme a su corazón. “Para mí el vivir es Cristo…”

Nadie esté excluido

La primera lectura y el salmo nos orientan hacia los tiempos finales, o como se dice “escatológicos”. Jeremías tiene oráculos muy antiguos del principio de su predicación, dirigidas a los pobladores del norte después de la deportación a Siria; y cuando destruyeron a Jerusalén, este oráculo se aplicó también al sur. Se convierte en el anuncio del regreso a Jerusalén, de todo el pueblo del cual Dios es Padre.

A lo largo de los siglos Israel comprendió que un ciego no es tan solo el que no ve, sino el que debe pedir al Señor: ¡Muéstrame tu rostro! Pueden permanecer en su ceguera aquellos que no saber orar, pedir, suplicar, de poder “ver su rostro”, porque aquel que sabe encontrar a Cristo encarna y resume la realidad que el Profeta augura a Israel: “¿Quién está ciego, si no mi siervo?... “¿Quién está ciego si no es aquel a quien yo he privilegiado?” (Is 42.19) El profeta lo dice a Israel: “Ciegos, vean y miren…” (Is 42.18); y lo mismo hace el profeta Elías cuando le dice al pueblo: “¿Hasta cuándo van a cojear con los dos pies?” (1Re 19,21) “¡Ánimo, no tengan miedo!” He aquí que vuestro Dios viene a salvarlos se abrirán los ojos de los ciegos… y los cojos saltarán como ciervos” (Is 35.1 ss).

No podemos excluir a nadie, para invitarlo al gran banquete del mundo que viene, ni a los ciegos ni a los cojos. La segunda clave de explicación, de “ciegos y cojos” en la columna que va hacia Jerusalén, es que el “Siervo del Señor”, tiene como misión abrir los ojos de los ciegos, (Is 42.7) y que el día del triunfo de Jerusalén, pone en evidencia que ése descendiente de David –El Siervo- cancela por medio del rescate que da, al ofrecer su vida, la maldición que impedía el regreso del pueblo a la ciudad santa de Jerusalén.

Seguir a Cristo: Invitación, curación, salvación.

El ciego Bartimeo que pide limosna a orilla del camino (Mc 10,46) es un contemporáneo de Jesús, pero es también un símbolo; es un pueblo que espera a su Mesías, y que no ha sabido conocerlo e identificarlo en la presencia del Maestro que pasa.