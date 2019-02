Homilía: “Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso”

En la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, se nos presenta un extraordinario ejemplo de misericordia y de amor a los enemigos. El Rey Saúl perseguía a David por motivos de los celos que tenía de él, que se había ganado el cariño y respeto del pueblo. Saúl buscaba asesinar a David, mientras que él huía y de paso combatía a los verdaderos enemigos del pueblo de Israel obteniendo victoria tras victoria. Una noche, David pudo acercarse sigiloso al campamento de Saúl, y se acercó hasta él mientras Saúl dormía profundamente. Abisay, que acompañaba a David, le pidió a David permiso para atravesar con su lanza a Saúl. “Pero David replicó: ‘no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado?”

David pudo salvar su vida permitiendo que Abisay matara a Saúl, y además pudo haber usurpado el trono de Israel, ya que él, aun siendo tan joven, ya había sido ungido por Samuel, anunciándolo como futuro rey de Israel. Y, sin embargo, David, le perdonó la vida a su enemigo. Fijémonos como David respeta a Saúl por ser ungido. Esto nos habla del respeto que nos merecen todas nuestras autoridades por representar a nuestros pueblos. Pero también hemos de recordar que ahora todos los bautizados somos ungidos y todos nos debemos respeto unos a otros. Los sacerdotes somos doblemente ungidos, para estar al frente del Pueblo de Dios para servirlo en las cosas santas. El sacerdote está consagrado para santificar a sus hermanos, santificándose a sí mismo, y para los creyentes merece como ungido doble respeto. Pero, como hombre, el sacerdote puede cometer errores y pecados hasta los más terribles y, quien los cometa, tal vez merezca el juicio de la Iglesia y tal vez también el juicio de la ley civil. Pero todavía, aun así, hemos de implorar para ellos la misericordia de Dios, y nunca, de ningún modo, generalizar juicios contra todos los sacerdotes, ni dejar de respetar los grandes tesoros que Dios depositó en su baso de barro.

Pero Jesús en su enseñanza no pone límites a la misericordia, pues nos manda amar a nuestros enemigos, a todos, sean quienes sean, aunque no sean ungidos como nosotros, y aunque no ocupen algún cargo de gobierno en la sociedad o en la Iglesia. Nos indica qué hay tres cosas que hacer por los que nos aborrecen o hacen el mal: hacerles el bien; bendecirlos y orar por ellos.

Todo ser humano es capaz de amar, eso está en nuestra naturaleza, la capacidad de amar y de ser amados, pero la fe implica la convicción de que cada ser humano es hijo de Dios y merece nuestro amor, perdón y ayuda. Hasta los más grandes delincuentes tienen a quien amar y quien los ame. Jesús dice: “También los pecadores aman a quienes los aman... También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después”.

El segundo Foro sobre el Agua

Ayer la Pastoral Social de nuestra Arquidiócesis llevó a cabo el Segundo Foro sobre el Agua. El primero reunió gente de la academia, del mundo ecologista, y de otros grupos de la Iglesia y de la sociedad. Ahora, este Segundo Foro, convocó a laicos, religiosos y sacerdotes de cada una de las parroquias de nuestro Estado. Queremos que el mensaje del cuidado del agua y en general del respeto a la naturaleza sea asumido por toda nuestra Iglesia Arquidiocesana, y desde ahí influir en toda nuestra sociedad.

Recordemos que en septiembre próximo seremos anfitriones del VII Congreso Eucarístico Nacional, y que cada congreso debe tener su proyección a una obra de caridad. Pues bien, nosotros elegimos como obra de caridad el cuidado del agua, lo cual significa caridad para con todos, y también para las futuras generaciones.

La fiesta de hoy

Este domingo, 24 de febrero celebramos el día de la bandera nacional. Este símbolo de nuestra Patria es cuasi religioso, y cuando los poetas le dedican versos al lábaro patrio lo hacen usando adjetivos religiosos: el verde simboliza, la esperanza; el blanco, simboliza la pureza; y el rojo, simboliza la sangre que los hijos de México han derramado para darnos tierra y libertad. A nosotros, como cristianos católicos, esa sangre también nos recuerda la sangre que nuestros mártires derramaron en diferentes momentos de nuestra historia, desde la sangre de los niños tlaxcaltecas Antonio, Juan y Cristoblaito; la de San Felipe de Jesús, y la de los mártires de la Cristiada, como el adolescente José Sánchez del Río.

Pero más allá de todos estos signos religiosos y bíblicos, nuestra bandera es respetable por representar a nuestros hermanos mexicanos del presente, del pasado y del futuro, y a esta tierra que nos vio nacer, y que llamamos “patria”, porque nuestros padres y antepasado aquí nos heredaron la vida. No olvidemos, finalmente, que nuestra bandera ha evolucionado, y que la primera bandera mexicana fue el estandarte de Ntra. Sra. de Guadalupe.