Homilía: “Queridos hermanos, estén firmes, permanezcan constantes, trabajando con fervor en la obra de cristo”

El libro de la Sirácide, que se conoce más como “Eclesiástico” fue compuesto en hebreo, por Jesús hijo de Sira en Jerusalén hacia el año 200 (a de C.) y traducido al griego en Egipto por el nieto del autor hacia el año 120/130 a.C.

Es una reflexión a partir de la Sagradas Escrituras, y la historia de su propio pueblo Israel y elabora un conjunto de enseñanzas para mantener y valorar la fe y la tradición del pueblo amenazadas por la fuerza creciente de la cultura helénica.

Estas enseñanzas son la “sabiduría” verdadera que tiene como depositario al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Este libro nos recomienda de agitar el cernidor para que así aparezcan las basuras. La prueba (test) de la persona en su razonamiento. El fruto nos muestra el cultivo del árbol, y la palabra muestra la forma de pensar y raciocinar del ser humano.

Cuando una persona reflexiona, reconoce sus defectos, si ve tan solo los defectos de los demás, quiere decir que no hace bien el uso de sus capacidades. Se conoce a una persona por lo que expresa: sus evaluaciones, apreciaciones, opiniones y se mejora el conocimiento aún más, por sus actuaciones.

1 Cor 15, 54-58

El tema de la muerte y la vida está a la base de la segunda lectura en esta carta dedicada a ese cuadro maravilloso de la Primera de Corintios a la resurrección de Cristo y de los cristianos. El que es fiel es liberado del dominio de la muerte e injertado en el área de la vida, en el área de Dios, a través de la justicia. Contrapone 2 textos del antiguo testamento. “la muerte ha sido aniquilada por la victoria” (Is 25, 8) de Cristo en la Cruz.

¿Dónde está muerta tu victoria, donde está muerte tu aguijón (Os 13, 14)? Porque la muerte fue reducida a total impotencia ante el triunfo de Cristo. La raíz de la muerte es el pecado. Por eso los compara con el aguijón del escorpión (Ap 9, 10). De este veneno, Dios nos ha liberado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y es en la actitud de confianza plena en El que nosotros somos transportados de la muerte a la vida y a la gloria. Es muy alentadora la recomendación de Paulo: “estén firmes, permanezcan constantes trabajando con fervor, … pues saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa”. “Dios no hizo la muerte, no se goza en la pérdida de los vivientes” Sab 1, 13. Con el pecado llegó la muerte para todos. “Lo mismo el justo que el impío, el bueno y el malo, el limpio y el sucio, el que ofrece sacrificios y el que no. La misma suerte corre el bueno y el que peca. El que jura y el que el que teme el juramento. De igual modo se reducen a pavesas y cenizas hombres y animales”. Cada uno se llevará consigo solamente el mérito”. San Jerónimo, Epist. 39, 3, como dice Jesús a los que han pensado tan solo en sí mismos: “Insensato… ¿de quién será cuanto has acumulado? (Jn 9, 4).

Lucas 6, 39-45

Seguimos el discurso que Jesús dijo en el llano de Lc 6. Que es una página dominada toda por el amor y la misericordia. Son como dos bases, dos pilares, en esa lucha contra la hipocresía que trae a la memoria una frase de la sabiduría popular: ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso los dos no caerán en el mismo agujero?