Homilía: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios”

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con afecto y les deseo todo bien en el Señor, en este domingo vigésimo octavo del Tiempo Ordinario. Este domingo a las 3 de la mañana (tiempo de México), se celebró en el Vaticano la misa de canonización a favor de siete beatos, entre ellos el beato Papa Pablo VI y el beato arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.

Las nuevas generaciones tal vez desconozcan al gran Papa Pablo VI, primer Papa viajero en la historia de la Iglesia, quien visitó la India, Tierra Santa, Brasil, Colombia y a la ONU en Nueva York. Si la vida y la salud se lo hubieran permitido, hubiera sido él quien viniera a México en 1979, en aquel famoso primer viaje de san Juan Pablo II. Fue un Papa sabio, que supo conducir el timón de la Iglesia en tiempos de gran turbulencia, debido a las convulsiones que padecía el mundo y la Iglesia misma.

Él llevó a excelente término el Concilio Vaticano II, también escribió Encíclicas extraordinarias, entre las que sobresalen la “Humanae vitae” y la “Populorum progressio”. Tachado por unos de “conservador” y por otros como “revolucionario”, fue un pastor fortalecido por una gran espiritualidad. Sobre su vida hay libros, pero quien guste de las películas, les recomiendo la de “Pablo VI, el Papa en la tempestad” (2008), así en tres horas y media conocerán su vida y gran parte del sentido de la historia, tanto de la Iglesia como de la humanidad, en el pasado siglo XX.

Por otro lado, Mons. Oscar Arnulfo Romero, conocido como “San Romero de América” como ya lo llaman muchos, fue asesinado mientras celebraba la santa misa la tarde del lunes 24 de marzo de 1980. Él esperaba ya que lo asesinaran sobre todo por su última predicación dominical, donde llamaba a los miembros del ejército, a anteponer la obediencia a Dios en el quinto mandamiento que dice “no matarás”, sobre la obediencia a sus superiores cuando los enviaran a asesinar a sus hermanos del pueblo. Esa homilía, como todas sus homilías, fue transmitida por la radio y fue escuchada por gran parte de la población.

Fueron tiempos de gran turbación en El Salvador, donde una pequeña clase dominante, con el apoyo del ejército, tenía sojuzgada a la mayor parte de la población que vivía en extrema pobreza. Él al igual que otros santos ministros, religiosas y laicos comprometidos de El Salvador, ha sido confundido con los miembros de la guerrilla comunista que se alzó para combatir al gobierno. Sin embargo monseñor Romero siempre exhortó a la paz, a la reconciliación y al amor, compartiendo cercanamente con los pobres de su pueblo. También hay libros y películas de la vida y martirio de san Oscar Arnulfo, como la llamada simplemente “Romero” (1989).

Precisamente, de la riqueza trata el texto evangélico de hoy. Jesús no tenía nada contra los ricos y de hecho, en el santo evangelio de hoy según san Marcos, recibe a un hombre rico que se le acerca corriendo y se arrodilla ante él para preguntarle: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” (Mc 10, 17). Antes de contestarle, Jesús le pregunta por qué lo llama “bueno” si sólo Dios es bueno. Esto no es negación de su divinidad, sino tal vez lo dice porque sabía que aquel hombre se consideraba bueno. Sólo Dios es por esencia bueno. Nosotros, si hoy somos buenos, mañana quién sabe cómo seremos; es decir, la bondad en nosotros no es una esencia, sino una conquista diaria.

Jesús le recuerda a aquel hombre que hay que observar los mandamientos para alcanzar la vida eterna, por lo que éste le responde con satisfacción que ha cumplido con todos estos preceptos desde muy joven. Entonces Jesús lo mira con amor y le pone un gran reto para ver si está dispuesto a seguirlo, diciéndole: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme” (Mc 10, 21). Este texto evangélico no hemos de aprovecharlo para juzgar a los ricos, sino como siempre, para juzgarnos a nosotros mismos. Jesús ya sabe que aquel es rico y lo atiende muy bien; luego lo mira con amor para invitarle a seguirlo.

Luego que el hombre se retira triste y apesadumbrado, Jesús comenta a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!” (Mc 10, 23). Los apóstoles se sorprenden porque siempre habían entendido, como se enseñaba en Israel equivocadamente, que la riqueza era una bendición de Dios y la pobreza un castigo; pero Jesús completa su enseñanza diciendo: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios!” (Mc 10, 24).