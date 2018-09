Homilía: “Nada que entre de fuera, puede manchar al hombre”

Muy queridos hermanos y hermanas les saludo con el afecto de siempre, deseándoles todo bien en el Señor, en este domingo veintidós del Tiempo Ordinario.

En días pasados estuve en Medellín, Colombia, del lunes 20 al domingo 26 de agosto, primero para la reunión ordinaria de la coordinación del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), para revisar el camino próximo, pasado y futuro, de cada uno de los departamentos. Como ya les he compartido en otros momentos, a mí me ha tocado presidir el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL); y segundo, para conmemorar con un congreso los cincuenta años de la Conferencia de Medellín, realizada en 1968 e inaugurada por el beato Papa Pablo VI, conferencia que fue la segunda de la historia. La primera conferencia fue en Río de Janeiro en 1955, en la cual se fundó el CELAM; la tercera fue en Puebla, inaugurada por San Juan Pablo II en 1979; la cuarta conmemoró los primeros quinientos años de evangelización en América y se realizó en Santo Domingo en 1992, inaugurada también por San Juan Pablo II; y la quinta fue en Aparecida, Brasil, en 2007, inaugurada por el Papa Benedicto XVI.

El documento de Medellín no fue bien recibido por todos, ni dentro ni fuera de la Iglesia, pues eran tiempos de insurrecciones y revoluciones animadas por el comunismo contra las fuertes dictaduras de ultra derecha que prevalecían en varias naciones latinoamericanas. Recordemos en este contexto la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. De tal modo, cuando un obispo, sacerdote, religiosa o laico, siguiendo las enseñanzas de Medellín hablaba de opción preferencial por los pobres, de liberación de opresiones o de promoción humana, era tachado inmediatamente de comunista. Muchos evangelizadores comprometidos fueron encarcelados, desaparecidos, e incluso asesinados, como lo fue el beato Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, mientras celebraba la santa Misa, el cual será canonizado el próximo 14 de octubre de 2018, junto con el beato Papa Pablo VI.

Aunque es cierto que algunos evangelizadores desbarraron en su compromiso cayendo en la revuelta de la lucha de clases, hubo muchos santos evangelizadores, como san Romero de América, que sin pregonar odios contra nadie, se ponían del lado de los pobres animándolos desde la promoción humana para superar su condición. Para muchos resultó muy cómodo rechazar las enseñanzas de Medellín olvidándose de los pobres y acusando a los que ellos llamaban comunistas; para otros, su compromiso evangelizador les costó la vida, pero les obtuvo ganarse el cielo.

Medellín quiso aterrizar a la realidad latinoamericana las enseñanzas del Concilio Vaticano II, especialmente de la “Gaudium et Spes”, donde la Iglesia Universal se comprometió a compartir con toda la humanidad, sus gozos, sus angustias, sus tristezas y alegrías. También se tuvieron presentes las enseñanzas de Pablo VI en la “Populorum Progressio” de 1967, sobre el verdadero desarrollo humano, el cual para ser verdadero ha de ser de todo el hombre, no sólo del aspecto económico; y de todos los hombres, no sólo de unos cuantos.

Hoy en día las enseñanzas de las conferencias de Puebla, Santo Domingo y Aparecida, así como de san Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Pablo VI, confirman las luces de Medellín. Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida, dijo que la opción preferencial por los pobres es cristológica, en otras palabras, que la auténtica fe cristiana nos ha de llevar a reconocer a Cristo en la persona de los pobres de una forma prioritaria.

La pastoral de conjunto que ahora llevamos en Yucatán, como en la mayoría de las diócesis, no sería posible sin el impulso de Medellín; como tampoco se podría estar permanentemente atentos a los signos de los tiempos, ni el preocuparnos por la promoción humana, ni el reconocer nuestra tierra como tierra de misión, pues aunque todo viene del mandato original de Cristo, Medellín lo vino a refrescar y a impulsar.

La Palabra de Dios debe conocerse, proclamarse, meditarse y ser llevada a la vida. Hay teóricos conocedores de la Sagrada Escritura que en muchas formas no la ponen en práctica. Otros, sin conocerla, no se han dedicado a buscarla y andan a tientas tratando de saber cómo deben comportarse. También debemos reconocer que hay mucha gente buena, sincera, recta, honesta, que sin conocer la Palabra de Dios, la practican al escuchar la voz de Dios en su conciencia; es gente que parece más cristiana que muchos cristianos.