Homilía: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor, en este vigésimo domingo del Tiempo Ordinario. Quiero enviar un saludo especial a todos los jóvenes que acaban de regresar o pronto regresarán a sus estudios, deseándoles el mayor de los éxitos para este nuevo año académico. Que Dios les bendiga.

La segunda lectura de hoy nos servirá para iluminar una triste realidad que agobia a nuestro pueblo de Yucatán, me refiero al alcoholismo. Muchos habitantes de este Estado padecen la enfermedad del alcoholismo, así como muchos menores de edad, que con la complicidad de los vendedores y hasta de algunos familiares, van cayendo en este terrible vicio. Lo de menos es que los pobres gasten lo que no tienen para consumir estas bebidas, ya que vienen además graves problemas de salud, de violencia intrafamiliar, siendo este un elemento que acompaña muchos de los suicidios que se dan en nuestro Estado.

Para colmo de la vergüenza, muchas veces las fiestas patronales son ocasión para la embriaguez que puede llevar a pecados mayores. Ojalá los párrocos se sigan esforzando por apartar este mal hábito a los habitantes de sus parroquias y que si alguien busca beneficio económico con la venta de alcohol en estas fiestas, que nunca sea la parroquia.

Esperemos también que nuestras próximas autoridades se esfuercen por desarrollar programas que promuevan la cultura antialcohólica. Ojalá que todos los hombres entiendan que se necesita más hombría para dejar de tomar que para tomar. Quien tenga problemas con este vicio, no deje de apoyarse en los centros de Alcohólicos Anónimos (AA).

San Pablo dice en su Carta a los Efesios: “Tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu Santo” (Ef 5, 15-18). Muchas veces la embriaguez sirve para liberar sentimientos que de otra forma no sabemos expresar por falta de valor, sin embargo san Pablo nos dice que al embriagarnos del Espíritu Santo expresemos nuestros sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales.

En el santo evangelio de hoy Jesús continúa invitando a aquella multitud y a todos nosotros a comer su carne y a beber su sangre, afirmando que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Los judíos que lo escuchaban estaban verdaderamente escandalizados, pues no entendían cómo Jesús podía darles a comer su carne, ya que lo entendían en sentido literal como antropofagia, y por lo tanto, como una verdadera locura, siendo una blasfemia contra los mandatos religiosos de su pueblo.

En este capítulo pues, san Juan nos presenta una muy completa catequesis sobre el Sacramento Eucarístico, que debería llevar a los discípulos de Cristo a participar de este sacramento con asiduidad, recibiéndolo cuantas veces sea posible. Además la Eucaristía nos debe llevar a una vida santa, pues hemos de acercarnos a ésta con mucha fe, con mucho amor, correspondiendo al amor de Jesús, con una conciencia pura, arrepentidos de nuestros pecados, considerándonos indignos y con los mejores propósitos de una vida santa.

En una ocasión en cierto lugar de México, un obispo y un gobernador observaban la estatua de un sacerdote local de feliz memoria. El gobernador comentó orgullosamente: “Él me dio la Primera Comunión”; a lo que el obispo le contestó: “Pues a ver quién le da la segunda”. Que no les pase lo mismo a los niños de hoy; que todos los adultos volvamos a ser como niños, sencillos y deseosos de recibir la sagrada Comunión con la mayor frecuencia.

La grandeza de participar en este sacramento está más allá y muy por encima de una buena predicación, de que celebre la misa un santo sacerdote o de que haya un excelente coro.