Homilía: “La confianza en dios, fuente de inquebrantable dicha”

“Bendito el hombre que confía en el Señor y el Señor en su confianza” Jer 17,3) una persona así no conocerá la muerte, porque será siempre como el “árbol plantado junto a la orilla del río” que estará siempre verde y dará fruto abundante” (Sal 1,3).

Este mensaje de Jeremías resume todo un movimiento sapiencial que veía en Yahvé la única posibilidad de vida, y que oraba con las palabras del Salmo 1º.

Pero el verdadero significado de la “confianza”, se manifestará plenamente en Cristo, y en Él el horizonte infinito que esta actitud abre a la humanidad.

Jesús el Señor es quien ha depositado “su confianza en Dios” (Mt 27,43) por ello el Padre lo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de todos los que han fallecido (1 Cor 15.20).

San Pablo indica la solidaridad de destino que Cristo tiene con nosotros: si Él es “primicia”, nosotros tenemos una esperanza fundada que nuestro futuro será como el suyo y las bienaventuranzas revelan el camino concreto que debemos recorrer siguiendo a Cristo, por el sendero de la Resurrección.

El mensaje de Jeremías. El profeta propone los dos caminos, la vía del justo y la del impío. Lo que encontramos ya propuesto en el Deuteronomio (30,15) en donde la Palabra invita de manera enérgica a una decisión definida. Que el mismo Jeremías va a volver a proponer (21.8).

El camino que se elige está hecho de decisiones concretas, que, respetando una escala de valores, decide dar pasos decisivos. Jeremías dice que hay dos caminos opuestos: el primero que se funda sobre la fragilidad de la carne, sobre lo pasajero, que tantas veces es aparente, y que a la larga desilusiona.

Las imágenes que usa el profeta son la aridez, la esterilidad, el no ver, la infecundidad, expresiones que aludirían a la negociación de la vida; quien confía en el hombre, confía en una sombra de vida y por ello es “maldito”, no para expresar un mal deseo, sino en previsión de lo que no resulta.

El segundo camino se funda en el Señor, “la roca que nos salva”. La prosperidad futura de tal camino se describe con las imágenes muy bellas del árbol siempre verde, de las raíces a las que no le falta el agua, de la planta que enfrenta el calor y no teme la sequedad, porque en lo profundo sus raíces están cercanas a una fuente viva. El que sigue este camino es “bendito”, es decir, asegura su horizonte y su futuro.

La contraposición de las dos imágenes es muy sugestiva: el que camina en fidelidad a los designios del Señor, tiene la serenidad y la paz que ello comporta; el que se aparta de sus caminos por no responder a sus designios, ya desde ahora experimenta, la aridez, el vacío, el sin – sentido de una existencia; ya que no sólo el fin y la conclusión, sino el camino mismo es bendición o maldición, es camino de vida o de muerte; por ello bien exclama un autor: “el camino del infierno, es ya un infierno”.

Cristo se hace solidario con nosotros. San Pablo comienza diciéndonos: “les transmito lo que a mi vez he recibido” usa el modo de hablar igual al que usó cuando nos habla de la Eucaristía. Lo que indica lo delicado del tema, sus dificultades y como el apóstol no se arredra.

Dice Jeremías: “Maldito sea el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta al Señor de su corazón”