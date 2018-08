Homilía: “La Eucaristía misterio de amor”

Comprendemos que San Juan cuando elabora el discurso eucarístico cristológico de la Sinagoga de Cafarnaúm, usó también temas que provenían de la literatura Sapiencial del Antiguo Testamento. Así vemos como la primera lectura de hoy es una invitación que la Sabiduría hace a todos los hombres de buena voluntad, para que vengan al banquete pensando que siempre el compartir la mesa es un signo de afecto y comunión.

Son dos los elementos que particularmente son significativos el pan y el vino, imágenes de las enseñanzas que trae consigo la sabiduría. La segunda parte es una invitación también a un banquete, es una ironía la personificación de la maldad que tiene una cátedra y alumnos que la escuchan y aunque los sabios desenmascaren sus planes, la locura siempre tendrá seguidores, seducidos por la permanente y siniestra atracción de lo prohibido.

La humildad del Pan partido

De ordinario le pedimos a Dios casa y trabajo como lo más fundamental y Él nos responde con la humildad de un alimento que es fácil de comer para todos. Nos preocupan los problemas sociales de huelgas, ocupaciones, plantones, y Jesús nos invita a comer pan incluso con los perseguidores y los que solo piensan en su bienestar.

Le pedimos al Señor que haga milagros para poder así corroborar la verdad del Evangelio y Jesús nos invita a dar a todos los hambrientos el pan de la Palabra. Cuántas veces queremos aprovecharnos de los milagros de Dios a favor de nuestro propio mensaje humano. Incluso a veces nos puede venir el pensamiento de que, si pudiéramos saciar el hambre de todos, entonces si creerían en el Evangelio.

Jesús rechazó instrumentalizar los milagros como fuerza de convicción y conversión lo que siempre será una tentación. Esto no quiere decir que no estemos dispuestos a dar de comer a quien tiene hambre. Pero sí está claro que no es lícito ayudar con la mira puesta en el proselitismo que es una deslealtad. Te ayudo para que te sientas obligado a vincularte conmigo (partido político, denominación religiosa, sindicato, etc.)

Es el significado de la Eucaristía que se ofrece a la humanidad, es alimento para el camino de la vida que fortalece y reanima, pero también que tiene una exigencia de conversión, superación y servicio comprometido a los demás.

La gratuidad del amor

La fuerza de la Eucaristía reside en la fe y amor y no en su capacidad de “resultados”. La primera preocupación del amor es la libertad. Cuando obligo a alguien al amor, mato al amor en él y en mí. Cuando hago “pesar” sobre la persona amada el “gesto de amor”, es que no sé amar. El amor auténtico debe ser insinuación, sugestión, signo, delicadeza, tanto así que el otro solo a través del tiempo comprenda la veracidad y autenticidad de mi amor.