Homilía: Domingo mundial de las misiones

Desde sus inicios la Iglesia fiel al mandato misionero de Jesucristo: “vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (28,16-20), ha respondido con el testimonio de una gran cantidad de hombres y mujeres que han consumido sus vidas en continuar la misión y el deseo de Jesucristo: “que todos sean uno como Tu y Yo somos uno”. (Juan 17,21).

La Iglesia es consciente de lo imperante de este mandato misionero, de la urgente necesidad y exigencia de que todos los hombres conozcan la verdad, la única verdad que hará libre al hombre, la persona de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

En la actualidad, una época fuertemente caracterizada por el avance y acceso inmediato a los medios de comunicación parecería contradictorio pensar que aun existan personas que no conocen a Jesucristo, es decir, que aun existan “tierras de misión”. En realidad, la naturaleza misionera de la Iglesia, la de todos los bautizados no se reduce a la “missio ad gentes”. Toda la Iglesia por naturaleza es misionera, ella es enviada hacia todos y cada uno de los hombres, misión orientada a ayudar al hombre a descubrirse hijo en el Hijo de Dios, Jesucristo Nuestro Señor.

Es por este motivo que la Iglesia, en este Domingo de manera especial, quiere que recordemos y respondamos a la imperiosa necesidad de aquellos hombres y mujeres que aún no conocen a Cristo. En este contexto es importante recordar las palabras del Apóstol San Pablo “como conocerán a Jesucristo si no hay quien les predique”. Por ello la Iglesia no deja de invitar a todos aquellos que ha recibido el llamado de Dios a ser misioneros, a ser portadores del amor divino en aquellos lugares donde aun Jesucristo no es conocido, una invitación a responder con generosidad a la llamada de Dios, entregando a los demás el amor que han recibido de Dios: “haz crecer ese don que has recibido” (Carta de San Pablo a Timoteo 1.6).

Al mismo tiempo la Iglesia consciente del llamado y envió misionero no se limita con el ir a las “tierras de misión”, ella nos recuerda que todos y cada uno de los bautizados somos y estamos llamados a ser ese reflejo, la presencia viva de Jesucristo en donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, ser testimonios del amor de Jesucristo. Todos estamos llamados a ser testigos del amor divino que nos ha amado primero, llamados a encarnar en nuestras vidas las palabras de Jesucristo.

La Iglesia de Yucatán a lo largo de su historia ha respondido a este llamado misionero con sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares que se encuentran en “tierras de misión”. Dentro de este marco debemos mencionar al Obispo Mons. Alonso Manuel Escalante, yucateco fundador de los Misioneros de Guadalupe, y a la hermana Amparo, religiosa de las Madres de la Luz, que entregó su vida en África. Siendo realistas, aún faltan obreros, pues la mies es mucha y los operarios pocos. Roguemos al Señor que envíe operarios.

No obstante, esta imperiosa necesidad de misioneros ad gentes no debemos olvidar la urgencia de ser misioneros en nuestros propios hogares, el dar a conocer a Cristo en nuestras familias, a nuestros amigos y toda la gente que nos rodea, por ello el Plan Diocesano de Pastoral se nos brinda como un medio ideal para hacer llegar la Palabra de Dios en nuestra comunidad, un medio a través del cual el Evangelio haga crecer las pequeñas comunidades, núcleos familiares fundados en la Palabra y en el amor de Dios.