Homilía: Domingo de Ramos de la pasión del señor

El Domingo de Ramos, es el pórtico de la Semana Santa. Es una invitación de nuestra Madre y Maestra que es la Iglesia para traspasar este umbral en una actitud de respeto e interioridad, vibrando así en sintonía con las acciones litúrgicas.

Cristo y la Iglesia te invitan a vivir en plenitud la Semana Santa. A partir de ahora Jesús abandona la actitud de silencio sobre su persona mesiánica y desemboca en la manifestación franca y abierta de su misión, presentándose incluso ante sus enemigos como Mesías.

Así lo muestran: la entrada triunfal en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo, las disputas con sus adversarios, y el discurso escatológico. Marcos tiende a hacer más simpático este texto al transcribir el diálogo con el dueño del burro. Jesús entra así para cumplir la profecía: “Exulta hija de Sion, grita de alegría hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu Rey justo él y victorioso, humilde y montado en un asno”. (Zac 9.9)

Jesús entró como Rey, por ello extienden sus mantos, tal como lo habían hecho con la elección de Jehu Rey de Israel. (2 Re 9.13) Lo mismo que los ramos de olivo que sirven como los mantos también de tapete.

El grito de: “Hosanna” –en hebreo quiere decir Ayúdanos– expresa el deseo y la necesidad que experimentaban sus contemporáneos y la esperanza de salvación que personifican en él. Pero su rostro es humilde y sencillo, bien conoce el Señor que cinco días después será un rostro abofeteado, ensangrentado y exánime.

Que breve espacio separa: el “¡Hosanna!” del “Crucifícalo”, el domingo de Ramos del Viernes Santo, la exaltación de la pasión. Eso es lo que nos enseña la liturgia cuando de inmediato nos pone la consideración de la Pasión en el Evangelio de la Misa.

Según una bella tradición cada uno lleva a su casa el ramo de palma bendecido después de haber entonado con la comunidad el “¡Hosanna!”. Es la memoria de un día santo, la entrada de Jesús a Jerusalén y quedará como signo visible de la paz que nace de la presencia del Señor en el propio corazón.

Jesús y la Iglesia nos invitan a tenerles compañía estar cerca con el afecto, la oración y la presencia a las acciones litúrgicas. La palma bendita en nuestro hogar nos lo recuerde. De manera que no sean para nosotros las palabras que Cristo con su corazón angustiado dirige a sus apóstoles: “Simón ¿Duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil…” Amén.