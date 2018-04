Homilía: “Dichosos los que creen sin haber visto” (Jn 20, 29).

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo afectuosamente en este domingo de la Octava de la Pascua. Esta semana hemos celebrado cada día con la misma solemnidad de la noche de Pascua. Desde mañana en adelante continuará el tiempo pascual hasta cumplir los cincuenta días en el domingo de Pentecostés.

El mismo domingo de la Resurrección, después de que Jesús se apareció a María Magdalena, a Pedro y a los discípulos que regresaban a Emaús, Jesús resucitado se apareció a los apóstoles que se encontraban reunidos en el mismo lugar donde celebraron la última cena.

Estaban las puertas cerradas pero el Señor se presentó súbitamente y les dijo: “La paz sea con ustedes” (Jn 20, 19). No hubo ningún reclamo de Jesús a Pedro por haberlo negado o a todos los demás por haberlo abandonado; en cambio les ofrece su paz que tanto necesitaban por su tristeza y por su remordimiento. Luego los convierte en ministros de su paz, soplando sobre ellos y diciéndoles: “Reciban al Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar” (Jn 20, 22-23).

Jesús resucitado se muestra misericordioso con sus discípulos al ofrecerles su paz; y también expresa su misericordia a todas las generaciones al dar a los discípulos la misión de llevar su paz a todos los necesitados de perdón. La Iglesia en nombre de Cristo, con su poder misericordioso, sigue dando a todos los pecadores el perdón que buscan sin importar el tamaño del pecado, con la única condición de mostrar un arrepentimiento sincero y su intención de no pecar más.

Con el salmo 117 de este día, proclamamos llenos de gozo que “La misericordia del Señor es eterna”. En el eterno presente de Dios, Él perdonaba a su pueblo y a la humanidad en previsión de los méritos de su Hijo muerto y resucitado. Con la vida y ministerio de la Iglesia, nuestro Padre sigue mostrando su misericordia, extendiendo los beneficios de la redención mediante la paz que viene de experimentar el perdón de los pecados. Esa misericordia también se debe expresar con todas las obras de caridad y servicio a la justicia, con las que la Iglesia sirve a los más necesitados de este mundo.

En este domingo de la Octava de Pascua, la Iglesia celebra a Jesús misericordioso. Nuestras felicitaciones a todos los fieles de las parroquias de “El Señor de la Divina Misericordia” de la colonia San Ramón Norte y de “El Señor Jesús, Divina Misericordia” de Izamal, que celebran su fiesta patronal; y un llamado a todos, para que en nuestra vida personal y en nuestro servicio de Iglesia, mostremos la misericordia del Resucitado.

El Apóstol Tomás no estaba presente en el momento en que Jesús resucitado se presentó en medio de sus discípulos, por lo que no quiso dar crédito al testimonio de sus hermanos sobre la realidad de la resurrección de Cristo. Él afirmó que no iba a creer, a menos que viera la señal de los clavos y pudiera meter su dedo en los agujeros de los clavos y su mano en su costado.

Es tiempo de definiciones: Somos cristianos o no lo somos; creemos en el Resucitado y en nuestra resurrección, o no creemos. Actuemos pues en consecuencia.

Que tengan una feliz semana. ¡Sea alabado Jesucristo!