Homilía: “De veras este hombre era Hijo de Dios”

Gustavo Rodríguez Vega

La Palabra de Dios en este Domingo de Ramos es abundante. Primero, en la bendición de los ramos, escuchamos el santo evangelio según san Marcos que nos presenta a Jesús, el cual manda traer un burro para entrar montado sobre él a la ciudad. La gente espontáneamente aclama a Jesús, tendiendo sus mantos y agitando palmas diciendo: “¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro Padre David! ¡Hosana en el cielo!” (Mc 11, 1-10).

Participemos nosotros en esta procesión aclamando al Señor y llevando en nuestras manos las palmas que ahora son signo de gloria, y que el próximo año serán quemadas como signo de muerte, mismas que recibiremos en la ceniza del miércoles en que iniciará la Cuaresma del 2019.

La primera lectura de hoy tomada del profeta Isaías y escrita por lo menos setecientos años antes de Cristo, anunciaba con total claridad descriptiva la pasión de nuestro Señor con estas palabras: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos” (Is 50, 6). Esta clara profecía nos demuestra categóricamente que para Dios, pasado, presente y futuro son un eterno presente.

Del mismo modo es profético el Salmo 21, escrito siglos antes de Cristo, el cual anticipaba la oración que el Redentor hizo desde la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”; y luego describe otros rasgos de la pasión de nuestro Señor diciendo: “Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos… Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados”. Así aconteció la Pasión, según testimonian los santos evangelios La segunda lectura está tomada de la Carta a los Filipenses. En este pasaje, posterior por supuesto a la pasión, muerte y resurrección del Salvador, san Pablo presenta los tres momentos del Hijo de Dios: Su preexistencia eterna como Dios; su abajamiento, al hacerse hombre, humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz; y su regreso junto al Padre.

Luego tenemos la lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según san Marcos. Es un precioso espacio litúrgico donde podemos experimentar la sensación de estar ahí presentes donde sucedía el acontecimiento salvífico. Quiero subrayar en esta hermosísima lectura que todo el evangelio de san Marcos fue escrito originalmente para la comunidad cristiana de Roma, donde ya san Pedro residía como su obispo y primer Pontífice de la Iglesia, y Marcos fungía como su secretario y escribano. Por eso podemos considerar este evangelio como del mismo san Pedro.

La tesis fundamental de este texto evangélico es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que el santo evangelio de Marcos inicia con las siguientes palabras: “Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). En congruencia con esta tesis, la conclusión de la Pasión del Señor con su muerte, se expresa en las palabras del centurión, romano por cierto, que dijo al ver la forma en que Jesús murió: “De veras este hombre era Hijo de Dios” (Mc 15, 39). Hago hincapié en que era un romano dando testimonio para la comunidad romana, y que reconoce la divinidad de Cristo en su muerte, aún antes de verle resucitado.

Que tengan una feliz Semana Santa. ¡Sea alabado Jesucristo!