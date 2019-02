Homilía: “Crea en mí un corazón,dispuesto a perdonar y amar”

La antífona de entrada abre la liturgia dominical con una afirmación llena de sentido: “Confío Señor, en tu misericordia”. Es una muestra de cómo debemos dejarnos invadir por el amor de Dios, para poder reflejar su amor en nuestra vida. Desde aquí se nos pide el amor por los enemigos, es decir no como estrategia de lucha no violenta, sino como expresión de lo sobreabundante del amor de Dios, que se refleja en nosotros. ¿Exigencia imposible? Ciertamente no para quien conoce el poder de la oración y la ayuda que proviene del Espíritu Santo.

I.- El enemigo es uno mismo.

El fragmento evangélico de hoy es un paralelo de manera sintética del capítulo cinco de San Mateo. Ahí después de la proclamación de las bienaventuranzas, Jesús se presenta como aquel que lleva a cumplimiento la Ley de Moisés (Mt 5, 17s). Sigue una serie de ejemplos, bajo forma de antítesis que se presentan “in crescendo” culminante con la afirmación “Han escuchado que se dijo amarás a tu prójimo, odiaras a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos...” (5.43).

II.- El enemigo de David

David fue consagrado por el profeta Samuel como rey de Israel, pero resulta que Saúl el primer rey vive todavía. Hay pues dificultades entre dos hombres consagrados. El Señor entrega a Saúl en manos de David.

A primera vista Saúl es el enemigo. David comprende muy bien que ese momento no es Saúl el verdadero enemigo, sino Abisay que lo incita a la violencia en lugar de dar paso a la misericordia; a la venganza en lugar del perdón, a realizar por sí mismo la justicia, en lugar de confiar en la justicia del Señor.

Esta narración no tan sólo nos presenta la magnanimidad de David, sino sobre todo de la obediencia a la voluntad de Dios, a ese grande valor de “no tocar al que ha sido consagrado por Dios” (Sal 105,15) y en el que vemos como David en su lucha interior, supera toda venganza, tiene espíritu de perdón hacia Saúl, reconociendo que él mismo ha recibido grande misericordia de parte de Dios.

III.- La novedad cristiana

En esta narración Paulina de hoy se nos muestra el contraste entre el primer y último Adán, entre el que fue creado como “ser viviente” (Gn 2,7) en el paraíso, y Cristo “dador de vida”. El apóstol nos habla de dos realidades: el cuerpo (realidad biológica), y el cuerpo espiritual –regenerado por el Espíritu–.

Aquí se acentúa la importancia sobre la novedad fundamental que comporta “ser cristiano”, el que lleva en sí la imagen del hombre celestial, renovado por la fuerza del Espíritu.

La liturgia nos invita a leer y comprender el mandamiento del amor a los enemigos, como un compromiso manifiesto de esa “novedad” del cristianismo. Pues este “amor a los enemigos” no es el derivante de una ideología pacifista, o doctrinas de resistencia no violenta.

El amor a los enemigos no está en los actos o hechos que se realizan y se participa, sino en la motivación que se tiene de fondo.