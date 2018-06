Homilía: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios?

Gustavo Rodríguez Vega

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor. Un abrazo afectuoso a todos los papás, a quienes hoy celebramos en su día.

Ser papá es una vocación maravillosa, ordinariamente unida a la vocación matrimonial. Ojalá que este domingo todas las familias tengan la oportunidad de reunirse en torno al padre de familia para festejarlo. El amor de Dios en la Sagrada Escritura ha encontrado en los amores humanos, una forma de dar a entender cuán grande es su amor por nosotros. Su amor se compara con el de un enamorado, con el de una madre, con el de un amigo, pero la figura que prevalece es la del Padre. De hecho Jesús se refiere a Dios como a su Padre celestial y nos invita a sentirnos, a comportarnos como hijos de su mismo Padre; incluso la única oración que nos enseñó es la del “Padre Nuestro”, invitándonos a una relación filial ante Él.

No olvidemos que al venir a este mundo, el Hijo de Dios no se conformó con tener una madre virgen, sino que quiso además tener un papá, casto igualmente, que hiciera las veces de su padre ante el mundo; que lo cuidara con la ternura que un papá sabe dar a su hijo, que le enseñara a ser hombre y buen miembro del pueblo judío: éste fue el señor san José.

Jesús nunca se avergonzó de ser llamado “el Hijo del Carpintero”; yo no me avergüenzo de que me conozcan como el hijo del obrero, como seguramente tú no te avergüenzas de que te conozcan como el hijo del agricultor, del jornalero, del pescador o de cualquier otro tipo de trabajo honrado, con el que tu padre te dio el pan de cada día y se sacrificó, hasta donde sólo Dios sabe, por darnos estudio, ropa y todo lo necesario para una subsistencia digna.

Por eso papás, siéntanse orgullosos del mejor de los títulos que pueden tener; ni el de abogado, ni el de ingeniero, ni el de doctor, sino el de “padre”. Encomiéndense al señor san José para cumplir digna y cabalmente con su misión de padres, tarea que no acabará mientras tengan vida, aunque sus hijos hayan crecido y ya tengan a sus propios hijos. Aún en la eternidad, cuando estén junto a Dios nuestro Padre, seguirán intercediendo por sus hijos en la tierra.

El común de la gente acostumbra llamarnos “padre” a nosotros los sacerdotes; cuando la gente con fe nos llama así, es correcto, porque nos toca proveer al Pueblo de Dios con el alimento de su Palabra, así como de los sacramentos, además de que nos corresponde igualmente esforzarnos por reflejar la paternidad de Dios. Nuestra psicología masculina esta inclinada a hacernos proveedores y protectores, por lo que todos los hombres solteros hacen bien en desarrollar esta personalidad; considerando que a los que por llamado de Dios hemos elegido el celibato por amor al Reino de los cielos, con mayor razón hemos de desarrollar esa personalidad paternal.

Frecuentemente hay gente que a mí me dice “padre” y luego se disculpa, queriendo cambiar a otra manera de llamarme por ser obispo, a lo que yo respondo en broma y en serio a la vez, diciéndoles: “pues más padre”; ya que en verdad estoy totalmente convencido de que mucho mayor que el título de “excelencia” u otros apelativos eclesiásticos, el nombre de “padre” es más evangélico y espiritual.

Tenemos muchas ocasiones para festejar a los sacerdotes, como en nuestro aniversario de ordenación, el Jueves Santo o el día de Jesucristo sumo y eterno Sacerdote, así es que no se detengan ni pierdan tiempo con nosotros; en cambio, este día concentrémonos en los padres de familia para festejarlos como se debe, para encomendarlos en nuestra oración dominical y para pedir por nuestros padres y abuelos difuntos.

Con cuánto amor ustedes papás han sembrado en sus hijos tantas bellas enseñanzas. El fruto de sus esfuerzos no se ve inmediatamente y en ocasiones pasarán años para que se den cuenta de que sus hijos en verdad han asimilado lo que ustedes sembraron en ellos. En verdad la educación es una siembra. Me ha tocado estar en alguna de las frecuentes reuniones de mis hermanos y primos Vega, y un factor que no puede faltar en cada reunión es recordar alguna enseñanza o anécdota de nuestro abuelo, don Pancho Vega, citándolo así: “Como decía mi abuelo”. Si nosotros somos sembradores, también Dios nuestro Padre y Jesucristo su Hijo irán sembrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu, aguardando la buena cosecha.