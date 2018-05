Homilía: “Comunión de personas con relaciones de amor”

Esta festividad litúrgica podemos considerarla como una síntesis de todo el periodo Pascual. Cristo es el centro de toda la liturgia de la Iglesia, principalmente en su vida, enseñanzas, milagros, realización de profecías, pasión, muerte, resurrección y ascensión.

De múltiples formas hace alusión a su Padre, y así enseña a sus discípulos a orar; y en la Última Cena promete el envío del Espíritu Santo. Las siete semanas de Pascua a Pentecostés han culminado el domingo pasado, con la fiesta de la manifestación universal de la Iglesia, como fruto de la promesa cumplida en la venida del Espíritu Santo.

La Iglesia “Madre y Maestra” nos enseña a través de la liturgia el sentido trinitario de toda plegaria:

• Así al inicio de toda celebración sacramental “En el nombre del Padre…”

• Así al concluir cada una “La bendición de Dios Padre…”

• Así la conclusión de las plegarias litúrgicas “Te lo pedimos Padre…”

Demostremos así:

• La relación de filiación con el Padre.

• La relación de fraternidad con el Hijo.

• La relación de amor con el Espíritu Santo y las relaciones que expresamos en la oración del Padre Nuestro; las proyectamos en nuestra solidaridad fraterna con los hermanos.

I.- Deut 4, 32-34. 39-40

El libro del Deuteronomio concluye el Pentateuco, y es como un testamento espiritual de Moisés antes de morir, a las puertas de la tierra prometida. Moisés desea que el pueblo reflexione sobre todo lo que Dios ha hecho por él, desde la creación hasta la entrega de las Tablas de la Ley en el monte Sinaí. El recuerdo de todos los beneficios de Dios para nosotros nos debe ayudar para superar las dificultades y tribulaciones actuales. ¡Dios es bueno, y en su bondad y misericordia nos conduce a la confianza!

La fe se funda sobre una historia precedente de la que no podemos prescindir, pero que continuamente se hace presente y nos interpela, nos exige por tanto una respuesta que no sea teórica o abstracta, sino cotidiana y comprometida con toda nuestra existencia. Conocemos a Dios por sus intervenciones en la historia, por lo mismo su definición no son fórmulas o conceptos, ellos nos piden un compromiso integral de toda la persona para toda la vida, que le dé significado a la verdad en la que creemos.

La fe nos asemeja y acerca a Dios, haciéndonos participar de su elección, amistad y vida divina; ya que, ante la influencia politeísta de las culturas vecinas, Israel afirma la unicidad de Dios. Ante la trascendencia, entendida como lejanía de Dios del mundo de los hombres, afirma su proximidad solidaria. Dios se ha acercado para salvar al pueblo oprimido ante la imagen de Dios que envidia la felicidad de los hombres –típica de la religiosidad mesopotámica- el texto afirma que Dios quiere que el hombre sea feliz y alargue sus días aquí en la tierra. (JL).