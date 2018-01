Holbox, paraíso... sin cajero automático

En las fiestas pasadas decidí ir a Holbox en el municipio de Lázaro Cárdenas y la pasé increíble ya que es un lugar maravilloso, desde que te vas acercando a la isla en el ferry, te das cuenta que es algo fuera de lo común. Siempre he dicho que cada lugar de Quintana Roo tiene su propia magia, no me gusta compararlos porque cada uno guarda su esencia.

Al llegar a la isla comencé a caminar y a disfrutar del recorrido, ¡qué lugar tan hermoso! pensaba, tomé varias fotos, llegué a la playa y caminé por la orilla del mar hasta llegar a unas hamacas. Decidí meterme a nadar y hacer snorkel, pero el agua no fue tan transparente como Xpuhá o Xcacel, pues no se trata del Mar Caribe por completo.

Holbox está dividido entre el Caribe y el Golfo de México, lo más diferente que pude notar estando ahí además del color, fueron los bancos de arena, puedes caminar varios metros adentro y el agua te llegará a las rodillas, así que si planeas nadar debes mentalizarte para caminar previamente antes de sumergirte, pero si tienes suerte como yo tal vez encuentres un poco de fauna.

¡Vaya sorpresa que me topé! cinco mantarrayas de aproximadamente medio metro de ancho estaban nadando junto a mí, un hombre que se encontraba en una lancha nos gritó a la gente que estábamos cerca que ese tipo de mantarraya no picaba, así que seguimos nadando cerca, y observamos cómo sus aletas salían por encima del agua.

Después de comer y pasar un rato en el lugar decidí ir al cajero automático para retirar dinero y poder regresarme a Cancún ya que no tenía muchos días de descanso, así que un mototaxi me llevó al único cajero de la isla, el cual está ubicado en el segundo piso del ayuntamiento.

¡Shock total!, el cajero no servía.

En uno de los puntos más turísticos no hay cajeros automáticos, y yo no tenía mucho tiempo para poder tomar el último camión, así que decidí ir a uno de los mini súper y hablar con la gente que pretendía pagar en efectivo para que aceptara darme su dinero a mí y yo con mi tarjeta pagar su cuenta. Al haber mucho turismo extranjero tuve que hacer uso de mi inglés inexperto para comunicarme y resolver mi problema, así junté 250 pesos, hasta que un buen samaritano me habló de una tienda de abarrotes en donde podías retirar dinero, así que fui…

“El cajero te cobra una comisión de 50 pesos y yo te cobro otros 70 por retirar dinero de mi terminal”, me dijo la señora. En mi desesperación acepté, pero... cuando terminó de hablar dijo “sólo que en este momento no tengo servicio”, ¡diablos!, continuaba en las mismas, hasta que un señor me salvó la vida.

Me dijo que a veces los cajeros del ferry te permiten realizar retiros y así fue, pude retirar lo que me faltaba con las señoras que venden boletos del ferry. Así que si planeas ir a la isla de Holbox pronto, ¡ve con suficiente efectivo! y si te llega a pasar algo como a mí, checa con las señoras de los tickets o tendrás que hacer uso de tu inglés para conseguir dinero de poquito en poquito.