#HazlaLucha #TodosSomosLucho: Avanza

Ya te vi; así que no hay manera que le des vuelta a la hoja. Cuantas veces no te has preguntado ¿Cómo terminar una situación? para continuar y seguir avanzando.

Hoy quiero que hablemos muy seriamente de este tema; así que siéntate con calma y sírvete un buen café para que hablemos de hermano a hermano.

Ya tienes el café entonces como es mi costumbre le pondremos ritmo a esta charla así que ve al spotify y escoge la canción Drive de la banda incubus una de las bandas que llegaron a ser de las más importante en metal alternativo del nuevo milenio.

En el anterior artículo hablamos sobre “la recompensa” que uno obtiene cuando se enfoca de manera obsesiva en algo que a uno le apasiona. Ahora la pregunta que te estarás haciendo es ¿Qué continúa cuando llegamos a nuestro objetivo o meta planeada?; simplemente hermano la vida continúa pero te preguntas de nuevo ¿Hacia dónde?

La clave secreta de este paso es: reinvéntate

Te describiré los dos principios de este séptimo paso, es muy importante que me prestes mucha atención y te concentres en lo que leerás a continuación, porque este es el momento clave.

El primer principio es: encuentra una nueva lucha; durante el camino que te llevó a lograr tu primera meta debiste haber pasado por muchos obstáculos y fracasos; cada uno de ellos debió tener un aprendizaje y debiste haber obtenido un mayor conocimiento de ti mismo. Así que recapitula, haz una línea de vida de esos momentos y pregúntate cual te hizo sentir mejor; así descubrirás tu nuevo propósito de vida.

El segundo principio es: empieza de nuevo; acuérdate de que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma; así que con nuevos bríos deberás embarcarte en un nuevo viaje hacia lo desconocido; acuérdate de que podrás desconfiar de todo pero nunca de ti mismo.

Ten la confianza con la que has logrado tu primera meta y verás que ahora cualquier cosa que te propongas con esa misma confianza podrás alcanzarla, realmente podrás alcanzar lo que sea que sueñes; recuerda que los matemáticos ante la presencia de grandes problemas lo primero que hacen al inicio es derivarlos; o sea estudian una pequeña parte del todo para poder resolver el todo integrándolo.

“Siempre el inicio será lo más difícil pero una vez que se vuelva hábito no habrá nada que pueda detenernos”

Quema de nuevo las naves para que no puedas regresar; solo carga con lo necesario para sobrevivir durante todo el viaje y recuerda mientras más ligero sea lo que cargues más rápido podrás llegar a tu destino final.

Así que ¡Acepta el reto! de aplicar estos principios desde el paso cero hasta este último paso del Manual del Emprendedor por 7 días para que podamos seguir avanzando hacia lo siguiente que te mostraré. Una vez realizado esto ahora estás listo para conocer los pasos paralelos para poder iniciar tu emprendimiento social.

Compárteme tu historia después de haber aplicado estos principios al inbox de https://www.facebook.com/LuchoLaLucha/